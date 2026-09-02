7 ans de prison pour coup mortel de marteau sur son co-employé

S.T a comparu en audience correctionnelle devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou le mardi 1er septembre 2026. Il est prévenu pour des faits de coups mortels et blessures volontaires. Il a en effet administré des coups ayant entrainé la mort de D.B et d’autres à l’aide de marteau à N.C ayant entrainé une incapacité temporaire de travail. Les faits se sont produits, le 18 janvier 2026, aux environs de 23h à Solenzo. Après avoir reconnu les faits, le prévenu a expliqué qu’il (…)

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Yacouba BELEM