Tournée opérationnelle : le CEMGA au contact des troupes de Dori

Par
JK. Sidwaya
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Les troupes restent inébranlables dans leur engagement.

Du 31 août au 1er septembre 2026, le chef d’Etat-major général des armées, le général de division Moussa Diallo, accompagné du colonel Issa Yaguibou, chef d’Etat-major de la Gendarmerie nationale du Burkina Faso et parrain du Groupement des forces pour la sécurisation du Sahel (GFSS), a effectué une visite opérationnelle à Dori aux forces combattantes de la 4e Région militaire et du GFSS qui tiennent avec détermination et professionnalisme le front.

Face à une menace multidimensionnelle et un terrain difficile, les troupes restent inébranlables dans leur engagement. Au cours de son séjour, le CEMGA a évalué la situation et le dispositif sécuritaire, et rencontré l’ensemble des cadres FDS de la région. Il a également rendu une visite aux blessés de la garnison, ainsi qu’au gouverneur de Dori. C’est un message de félicitations et d’encouragements que le CEMGA a transmis aux FDS et VDP, les exhortant à maintenir le cap et à accentuer la traque de l’ennemi.

CEMGA

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