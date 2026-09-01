Recouvrement des recettes au mois d’août 2026 : la DGI réalise une performance de 108 %

La Direction générale des impôts (DGI) a sacrifié, ce mardi 1er septembre 2026, à sa traditionnelle cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales. Présidée par la camarade directrice générale des impôts, Talato Eliane Djiguemde/Ouédraogo, la cérémonie a réuni les responsables et agents de l’administration fiscale autour des valeurs de patriotisme.

Pour ce mois de septembre, trois structures étaient à l’honneur : la Direction de la prospective et du suivi des réformes (DPSR), le Service financier (SF) et le Bureau comptable matière secondaire (BCMS). Une mise à l’honneur qui constitue une occasion de mettre en lumière ces structures dont les missions demeurent essentielles au bon fonctionnement et à la performance de l’administration fiscale. Prenant la parole au nom des trois structures, le directeur de la prospective et du suivi des réformes, le camarade Hamadou Kaboré a présenté leurs principales missions ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées.

A la suite de cette présentation, la directrice générale des impôts a adressé ses vives félicitations aux responsables et aux équipes des trois structures mises à l’honneur. La première responsable de la DGI a également salué les performances renouvelées de l’ensemble des collaborateurs. Revenant sur les résultats du mois d’août, elle a souligné que le défi était loin d’être gagné d’avance. Mois traditionnellement marqué par les congés et une activité économique moins soutenue, août constituait, selon elle, un véritable « mois de vérité ». Pourtant, la DGI a une nouvelle fois démontré sa résilience.

Sur un objectif de 112 milliards de francs CFA, l’administration fiscale a mobilisé 122 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 108 %. Pour la directrice générale, cette performance est « exceptionnelle » pour un mois d’août. Elle traduit surtout la capacité de la DGI à maintenir sa trajectoire, indépendamment des échéances fiscales, des périodes de congés ou du ralentissement de l’activité économique au niveau national. Avec l’entrée dans le mois de septembre, la directrice générale a appelé l’ensemble des agents à maintenir la mobilisation.

Elle a présenté ce mois comme une période de reprise, de remobilisation et d’accélération, rappelant qu’il ne reste désormais que quatre mois pour achever l’année 2026. L’enjeu est double : rattraper les éventuels retards enregistrés dans la mise en œuvre des activités au cours des mois précédents et poursuivre les efforts en vue de l’atteinte des objectifs fixés pour le dernier trimestre de l’année. Pour septembre, l’objectif de recouvrement est fixé à 104 milliards de francs CFA. Si ce montant peut paraître à portée de main au regard des performances déjà réalisées par la DGI, notamment les mobilisations de plus de 150 milliards et même de 200 milliards de francs CFA pour certains mois, la directrice générale a appelé à ne surtout pas céder à la facilité.

« Restez éveillés, maintenez le niveau de concentration, parce que souvent, ce sont des pièges », a-t-elle lancé aux collaborateurs, les invitant ainsi à maintenir la vigilance et la rigueur jusqu’au terme de l’exercice. La directrice générale a, par ailleurs, salué d’autres performances enregistrées au cours du mois d’août. Elle a notamment cité la Direction de la législation et du contentieux (DLC), qui a finalisé les nouvelles mesures fiscales ainsi que la Loi de finances 2027.

Elle a également félicité la DPSR pour avoir rendu disponible le plan d’amélioration des indicateurs TADAT, rappelant que ce document constitue une véritable feuille de route pour l’administration fiscale dans sa quête permanente de performance et de conformité. La séance de montée des couleurs s’est terminée comme à l’accoutumée par une poignée de main de la camarade directrice générale à chaque collaborateur présent, symbolisant ainsi la synergie d’action qui permettra de relever les défis du mois de septembre.

SCRP/DGI