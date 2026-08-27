Ligue des champions féminine : l’USFA en pole position

Après le nul vierge entre Dynamique FC du Bénin et Asko Féminines du Togo, hier mercredi 26 aout 2026, à Ouagadougou, l’USFA conserve la tête du groupe A. Avec trois points et une différence de buts de plus trois, les championnes burkinabè disposent désormais d’une position privilégiée avant leur ultime sortie contre les Togolaises, prévue le 29 août. Dans le groupe B, la bataille s’annonce tout aussi indécise avec notamment l’ASEC Mimosas qui devra réagir après son revers inaugural.

Le tournoi qualificatif UFOA-B de la Ligue des champions féminine de la CAF poursuit son bonhomme de chemin à Ouagadougou. Depuis le 23 août 2026, la capitale burkinabè accueille les meilleures représentantes de la zone ouest-africaine B avec, à la clé, un précieux ticket pour la phase finale de la compétition continentale. Pour l’USFA, l’opération a débuté de la meilleure des manières. Les championnes burkinabè ont dominé Dynamique FC de Calavi sur le score de 3 buts à 0 lors de leur entrée en lice. Assanatou Nako, Déborah Guira et Stéphanie Sow avaient permis aux Militaires de prendre les commandes du groupe A. Deuxième journée oblige, l’USFA était au repos hier.

Ses deux adversaires directes, Dynamique FC et Asko Féminines, se sont neutralisées sur le score de 0 but partout. Une issue qui fait les affaires des Burkinabè. Le partage des points entre les Béninoises et les Togolaises redistribue les cartes sans toutefois bouleverser la hiérarchie. Avec un point chacune, Dynamique FC et Asko restent à deux longueurs de l’USFA. Le classement avant la dernière rencontre du groupe place donc l’USFA en position de force avec trois points et une différence de buts de plus trois. Asko et Dynamique FC suivent avec un point chacune. Cette configuration donne une importance particulière à la dernière rencontre de la poule.

Asko Féminines recevra en quelque sorte l’USFA, le 29 août à Ouagadougou, dans une affiche qui devrait décider de l’identité du leader et du qualifié du groupe A pour les demi-finales. Pour les Burkinabè, l’équation est désormais claire. Une victoire leur permettrait de terminer en tête et de poursuivre leur route vers le titre zonal. Un match nul pourrait également suffire pour conserver la première place, selon les modalités de classement applicables au tournoi. L’USFA possède surtout l’avantage d’avoir déjà inscrit trois buts sans en encaisser un seul.

Une différence qui pourrait peser au moment du décompte final. Le nul obtenu face à Dynamique FC permet aux Togolaises de rester pleinement dans la course. Après cette première sortie, Asko compte un point et devra maintenant se mesurer à l’USFA. Pour les championnes du Togo, le rendez-vous du 29 août revêt donc une importance capitale. Une victoire les propulserait en tête du groupe et leur ouvrirait les portes des demi-finales. Dynamique FC, de son côté, devra attendre le résultat de cette dernière affiche pour connaître son sort. Avec un seul point au compteur et une différence de buts fortement négative après la défaite contre l’USFA, la formation béninoise se retrouve dans une situation délicate.

Le groupe B promet également une bataille serrée

La compétition ne se résume toutefois pas au groupe A. Dans l’autre poule, quatre formations sont engagées dans la lutte pour les deux places qualificatives en demi-finales. Edo Queens du Nigeria a frappé fort dès son entrée en lice en dominant l’AS GNN du Niger sur le score de 7 buts à 0. Les Nigérianes ont ainsi envoyé un premier signal à leurs concurrentes. Dans l’autre rencontre, Ampem Darkoa Ladies du Ghana a pris le meilleur sur l’ASEC Mimosas de Côte d’Ivoire par 1 but à 0. Le club ghanéen a donc rejoint Edo Queens en tête de la poule à l’issue de la première journée.

La deuxième journée du groupe B s’annonce dès lors particulièrement importante. L’ASEC Mimosas devra rapidement relever la tête après son revers contre Ampem Darkoa Ladies. Les Ivoiriennes affronteront Edo Queens le jeudi 27 août à 15 heures. Cette confrontation pourrait constituer l’un des tournants du groupe. Une nouvelle défaite place-rait l’ASEC dans une situa-tion très compliquée avant la dernière journée. L’autre rencontre opposera Ampem Darkoa Ladies à l’AS GNN du Niger, jeudi à 18 heures. Les Ghanéennes auront l’occa- sion de confirmer leur succès inaugural tandis que les Nigériennes tenteront de se relancer après leur lourde défaite.

La troisième et dernière journée du groupe B est programmée le 30 août avec Ampem Darkoa Ladies contre Edo Queens et AS GNN contre ASEC Mimosas. Ces deux affiches devraient permettre de connaître les deux qualifiés pour les demi-finales. A l’issue de la phase de groupes, les deux premiers de chaque poule accéderont aux demi-finales prévues le 2 septembre. Le premier du groupe A croisera le deuxième du groupe B tandis que le premier du groupe B sera opposé au deuxième du groupe A. La finale et le match pour la troisième place sont programmés le 5 septembre à Ouagadougou. Pour l’USFA, le chemin est donc encore long. Mais, les championnes burkinabè disposent d’un avantage non négligeable avant leur dernier rendez-vous de groupe. Elles ont déjà pris trois points et possèdent la meilleure différence de buts de leur poule.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO