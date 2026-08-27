Soutenance de Master en gestion des ressources humaines : Fadilatou Kaboré analyse les pratiques de recrutement de la SONABHY

Fadilatou Kaboré a soutenu son mémoire de Master en gestion des ressources humaines consacré à l’analyse des pratiques de recrutement et leur influence sur les performances organisationnelles de la société nationale burkinabè d’hydrocarbures, mardi 25 août 2026, à Ouagadougou.

La performance d’une entreprise se joue aussi dans sa capacité à recruter les compétences dont elle a besoin. C’est autour de cet enjeu que l’étudiante, Fadilatou Kaboré, a

soutenu son mémoire de Master, consacré à l’analyse des pratiques de recrutement et de leur influence sur la performance organisationnelle à la Société nationale des hydrocarbures du Burkina (SONABHY), mardi 25 août 2026, à l’Institut supérieur des technologies (IST) de Wayalguin. Ses efforts ont été sanctionnés par la mention bien.

Pour mener ses travaux, Fadilatou Kaboré a adopté une approche mixte, combinant méthodes quantitative et qualitative.

Sur le volet recrutement, l’impétrante a indiqué que la SONABHY privilégie le recrutement interne à travers la promotion et la mobilité des agents, ainsi qu’un recours à un cabinet externe lorsqu’aucun profil correspondant n’est disponible en interne. « 72 % des agents interrogés reconnaissent l’existence d’une procédure de recrutement structurée. La transparence du processus est également largement perçue, avec 93 % des répondants qui la jugent satisfaisante », a-t-elle révélé.

Au-delà de la procédure de recrutement, Fadilatou Kaboré s’est intéressée à l’incidence du recrutement sur la performance organisationnelle. « Les résultats indiquent que 81 % des personnes interrogées estiment que les pratiques de recrutement influencent la performance de l’entreprise », a-t-elle confié. Selon Fadilatou Kaboré, la performance globale des agents est considérée comme très bonne par 12 % des personnes interrogées, bonne par 67 % et moyenne par 21 %.

Toutefois, l’impétrante a relevé plusieurs insuffisances susceptibles de limiter l’efficacité du dispositif, notamment le volume élevé de candidatures à traiter, la correction encore manuelle de certaines épreuves, l’insuffisance des effectifs de la fonction ressources humaines ainsi que le suivi limité des nouveaux recrutés. Pour y remédier, elle a recommandé à la SONABHY la modernisation et la digitalisation du processus de recrutement, le renforcement des effectifs de la direction des ressources humaines et la mise en place d’un véritable mécanisme de suivi post-recrutement.

L’impétrante a préconisé également au comité de recrutement de veiller au respect des critères de sélection, réduire les délais de traitement des dossiers et renforcer la collaboration entre les différents acteurs.

Le président du jury, Pr Robert Bationo, a salué la pertinence du thème choisi, qu’il considère comme une problématique d’actualité dans le domaine de la gestion

des ressources humaines.

« Aujourd’hui les pratiques de recrutement dans les entreprises doivent être ouvertes, bien connues », a-t-il souligné. Le directeur de mémoire, Dr Alain Ouali, a mis en avant la rigueur et l’assiduité de l’impétrante qui a toujours pris en compte ses recommandations pour l’amélioration de sa recherche.

Wendyam Pascaline KALMOGO

Assami TIENDREBEOGO

(Stagiaire)