Partenariat de Ouagadougou : les journalistes invités à postuler au concours d’excellence journalistique

L’Union des religieux et coutumiers du Burkina Faso pour la promotion de la santé et le développement (URCB/SD) a organisé, vendredi 28 août 2026 dans la capitale, un atelier d’informations sur la Xe édition du concours d’excellence en production médiatique du Partenariat de Ouagadougou.

La 10e réunion des pays membres du Partenariat de Ouagadougou se tiendra du 1er au 3 décembre 2026 en Guinée. En marge de cette rencontre, des prix d’excellence en production médiatique sur les Droits et la santé sexuelle et reproductive et la planification familiale (DSSR/PF) seront remis aux journalistes.

Pour inciter les journalistes burkinabè à participer massivement audit concours qui a été lancé en août dernier, l’Union des religieux et coutumiers du Burkina Faso pour la promotion de la santé et le développement (URCB/SD), organisation partenaire du Partenariat de Ouagadougou a organisé, vendredi 28 août 2026 à Ouagadougou, une rencontre d’informations sur le concours journalistique.

Ce concours, selon le directeur exécutif de l’URCB/SD, Moussa Bambara, contribue à informer, sensibiliser et faire évoluer les perceptions sur les questions de santé sexuelle et de planning familial. Il a précisé que les productions médiatiques burkinabè en rapport avec ces thématiques sont en baisse. D’où l’importance du concours. « Nous invitons les journalistes à saisir cette Xᵉ édition comme une opportunité de mettre votre talent au service de l’information et du bien-être des populations.

Nous souhaitons également que cette édition soit l’occasion pour le Burkina de retrouver sa place parmi les meilleurs participants », a-t-il soutenu.

Selon le facilitateur de l’atelier d’informations, Youssouf Ba, les candidatures acceptées sont celles des journalistes ressortissants des neuf pays membres du Partenariat de Ouagadougou et affiliés à des organes de presses accrédités. Il s’agit, a-t-il cité, du Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Bénin, de la Côte d’Ivoire, Mauritanie, et la Guinée.

Les candidats remplissant ces conditions pourront postuler dans les catégories presse écrite, radio, télévision, presse en ligne ou blog, a-t-il relevé. En sus, Youssouf Ba a indiqué que chaque candidat a la possibilité de postuler avec deux productions de genres différents dans la même catégorie.

Le dépôt des candidatures sur la plateforme du concours, ucpo@partenariatouaga.org a débuté le 1er août et va prendre fin le 30 septembre 2026. D’anciens lauréats du concours ont prodigués des conseils aux éventuels candidats. Abdel Aziz Nabaloum, trois fois lauréat au concours en presse écrite, a fait savoir que dans le domaine de la santé de la reproduction, le sujet et surtout la qualité des sources compte beaucoup dans le traitement de l’information.

« C’est ce qui apportera un plus à votre production », a-t-il déclaré.

Les journalistes présents à l’atelier ont salué l’approche de l’URCB/SD. « Cette

rencontre me motive à me spécialiser sur la question de la santé sexuelle et reproductive », a confié Farida Thiombiano, journaliste à Lefaso.net. La Xe édition du concours d’excellence en production médiatique sur les DSSR/PF est couplée à la célébration des 15 ans du Partenariat de Ouagadougou, selon les conférenciers.

Galedie Kétoura SIMPORE

Rasmatou OUEDRAOGO

(Stagiaire)