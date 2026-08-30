Liens Armée-Nation : le football pour renforcer la cohésion entre militaires et civils

Le ministre d’Etat, ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général de division Célestin Simporé, et sa délégation ont assisté, le samedi 29 août 2026, à un match de football opposant les forces de défense et de sécurité de Ténado aux jeunes de la commune. La rencontre, disputée sur le terrain du lycée Saint-Augustin de Ténado, s’inscrit dans une dynamique de renforcement des liens Armée-Nation dans un contexte marqué par la lutte contre le terrorisme.

Dans la dynamique de renforcement des liens entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les populations civiles, le ministère de la Guerre et de la Défense patriotique a organisé un match de football qui a opposé les FDS à l’équipe communale de Ténado. Joué en deux fois 20 minutes, le match, qui s’est déroulé sur le terrain du lycée Saint-Augustin de Ténado, a vu la victoire des FDS par le score de 2 buts à 1. A la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité, soit un but partout, avant que l’équipe des militaires ne corse le score à la 37e minute. Malgré les assauts qui ont suivi venant du camp des jeunes de Ténado, le résultat est resté ainsi jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre de la rencontre. Au-delà du résultat sportif, la rencontre a surtout constitué un moment de fraternité et de rapprochement entre militaires et populations civiles.

Pour le ministre d’Etat, l’essentiel n’était d’ailleurs pas de désigner un vainqueur. « Il n’y a pas eu de vainqueur. C’est Ténado qui a gagné, c’est la région de Nando qui a gagné, car l’objectif est atteint », a-t-il déclaré. Il a salué le bon déroulement de la rencontre, marquée selon lui par un bon climat et le fair-play. Il a également appelé les militaires et les civils à renforcer leurs liens et à œuvrer ensemble pour la sauvegarde de la communauté. « Nous demandons aux civils et aux militaires de se comporter comme les branches d’un même arbre, qu’ils travaillent pour que le tronc puisse subsister », a-t-il exhorté.

« Le renforcement de la cohésion »

Du côté des militaires, le maréchal des logis-chef, Kiswendsida Nikiema,

capitaine de l’équipe victorieuse, a accordé une importance particulière à cette victoire remportée en présence du ministre de tutelle. « Il fallait remporter la victoire pour son honneur et c’est ce qui a été fait ce soir », a-t-il affirmé. Il a par ailleurs remercié les autorités pour avoir permis l’organisation de cette rencontre, estimant qu’elle contribue au renforcement de la cohésion entre militaires et civils. A l’issue du match, l’équipe militaire a reçu un trophée, des médailles, des ballons ainsi qu’un jeu de maillots. Pour Eugène Bationo, capitaine de l’équipe communale de Ténado, la défaite s’explique notamment par quelques insuffisances constatées au sein de son équipe.

Loin de se décourager, il entend tirer les enseignements de cette rencontre et mieux se préparer pour les prochaines échéances. Les jeunes ont également reçu des médailles, des maillots et un ballon. Dans la même dynamique, le ministre d’Etat et sa délégation ont rendu des visites de courtoisie aux autorités coutumières partout où ils sont passés. D’abord chez le chef de canton, Lallé Naaba Guiguemdé, à Koudougou, puis chez le chef de terre de Réo. La délégation a aussi fait une halte au Centre Yilo de Koukouldi (CYK) où elle a procédé à une remise de cartes d’identité AES dans le cadre d’une opération d’établissement subventionnée par Bassolma Bazié pour environ 300 personnes.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com