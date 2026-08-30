Mouvement d’humeur à la base 101 de Niamey: la situation est sous contrôle

Dans la nuit du 28 au 29 août 2026, vers 00h20, un groupe de soldats en rupture avec le règlement militaire a entrepris de séquestrer certains de leurs camarades au sein de la caserne de la base 101 de Niamey et d’effectuer des tirs sur certains sites sensibles de la capitale, rapporte un communiqué du ministère de la Défense nationale lu à la télévision nationale.

« La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de circonscrire ce mouvement d’humeur et de reprendre progressivement le contrôle de ces sites », assure le ministère de la Défense qui invite « la population à garder son calme et à vaquer librement à ses occupations ». Niamey, théâtre des tirs et des explosions dans la nuit du vendredi au samedi a retrouvé son ambiance quasi normale, a constaté une équipe de l’Agence nigérienne de presse.

La situation est revenue à la normale dans plusieurs secteurs de la capitale nigérienne après le mouvement d’humeur mené, dans la nuit du 28 au 29 août 2026, par quelques éléments de la base 101 de l’armée nigérienne située dans l’aire de l’aéroport international Diori-Hamani de Niamey, a constaté une équipe de l’Agence nigérienne de presse. Dans un communiqué, le ministère de la Défense a indiqué qu’un groupe de soldats dissidents a tenté de s’en prendre à leurs camarades de corps de la base 101 et à certains sites stratégiques de la capitale.

L’exploitation aérienne se poursuit

Cependant, l’intervention rapide des Forces de défense et de sécurité (FDS) a permis de maîtriser la situation et de rétablir le contrôle des lieux. Aux environs de 13h 30 m, la circulation était stable sur l’axe menant à l’aéroport international Diori-Hamani. De la porte principale de l’aéroport jusqu’au pavillon présidentiel et à l’Escadrille, automobilistes et motocyclistes circulent normale-ment sur la principale voie. Les activités relatives à l’exploitation aérienne se poursuivent norma-lement sur l’ensemble de la plateforme de l’aéroport interna-tional Diori-Hamani de Niamey, malgré les événements survenus ce samedi 29 août 2026 et ayant affecté l’aéroport, indique une note du directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC).

Dans une correspondance adressée au représentant de l’ASECNA au Niger, à la déléguée du directeur général de l’ASECNA aux activités aéronautiques nationales du Niger, ainsi qu’aux responsables des structures et compagnies aériennes opérant au Niger, le directeur général assure que ‘’ les activités relatives à l’exploitation aérienne se poursuivent normalement sur l’ensemble de la plateforme aéroportuaire ‘’. A cet effet, il demande aux responsables concernés de ‘’ veiller à assurer la continuité des services relevant de leurs structures respectives ‘’. Le directeur général insiste, par ailleurs, sur ‘’ l’obligation de veiller au respect strict et rigoureux de toutes les mesures de sûreté dans le cadre de la poursuite des activités au niveau de la plateforme aéroportuaire ‘’. Cette mise au point intervient à la suite des événements survenus ce samedi à la base aérienne 101 de l’armée nigérienne située dans l’aire de l’aéroport international Diori-Hamani de Niamey.

Un appel à l’unité

La Dynamique citoyenne pour une transition réussie (DCTR) a appelé, samedi, à l’apaisement, au calme, au dialogue et à la cohésion nationale, à la suite des événements survenus à Niamey dans la nuit du 28 au 29 août 2026, marqués, selon elle, par une tentative de déstabi-lisation de l’ordre institu-tionnel par les armes. Dans un communiqué de presse rendu public le 29 août 2026, la DCTR dit suivre ‘’ avec une profonde préoccupation les événements survenus dans la capitale nigérienne et condamne fermement toute tentative de prise de pouvoir par la force ‘’. ‘’ Les armes ne sauraient

être un moyen de règlement des divergences au sein de notre Nation ‘’, souligne l’organisation citoyenne, estimant que de tels ‘’ actes sont susceptibles de compromettre les efforts engagés dans le cadre du processus de refondation et de fragiliser davantage le Niger face aux multiples défis auxquels il est confronté ‘’. Face à cette situation, la DCTR appelle ‘’ à l’apaisement, au calme et au dialogue ‘’, afin de permettre un retour rapide à la sérénité et de préserver les vies humaines ainsi que les biens des citoyens.

L’organisation citoyenne lance, par ailleurs, un appel ‘’ solennel à la cohésion et à l’unité au sein des Forces de défense et de sécurité ‘’.

‘’ Dans le contexte sécuritaire actuel, la division au sein de l’armée

ne peut que profiter aux forces qui cherchent à déstabiliser notre pays‘’, fait-elle observer, estimant que ‘’ l’unité de nos forces demeure l’un des principaux gages de notre victoire contre les forces du mal et de la préservation de l’intégrité de notre territoire ‘’. La DCTR invite, en outre, l’ensemble des acteurs à privilégier ‘’ l’intérêt supérieur de la Nation, à faire preuve de responsabilité et à régler tout différend par les voies du dialogue et de la concertation ‘’. Elle appelle également les citoyens, notamment les utilisateurs des réseaux sociaux, à ‘’ ne pas céder à la panique, aux rumeurs ou aux provocations, mais plutôt à contribuer au maintien de la paix et de la cohésion nationale ‘’. ‘’ Plus que jamais, le Niger a besoin d’unité, de paix et de solidarité ‘’, insiste la DCTR, pour qui, face aux menaces,

‘’ notre force réside dans notre capacité à rester unis autour de l’essentiel : la défense de la Patrie et la sauvegarde de ses intérêts supérieurs ‘’.

Agence nigerienne de presse