Consolidation de l’Alliance des Etats du Sahel: les jeunes s’engagent à porter les initiatives prioritaires

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a organisé le premier forum confédéral de la jeunesse et du volontariat de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) du 28 au 30 août 2026 à Ouagadougou.

Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi entend renforcer l’engagement des

jeunes de de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) dans le développement de l’espace. C’est ainsi qu’il a organisé le forum confédéral de la jeunesse et du volontariat de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) du 28 au 30 août 2026 dans la capitale burkinabè sur le thème : « Consolidation de la confédération des Etat du Sahel : rôle, responsabilité et engagement de la jeunesse ».

Les participants ont été inculqués aux valeurs de souveraineté, de solidarité, de citoyenneté ainsi que d’entrepreneuriat à travers des panels. En plus, ils ont embelli le rond-point des Héros nationaux à Ouaga 2000 et visité plusieurs sites touristiques. A l’issue des travaux, les jeunes ont pris des engagements. Selon la représentante de la délégation nigérienne, Kadijatou Ibrahim Hanza, les jeunes des pays de la Confédération des Etats du Sahel se sont engagés à contribuer activement à la consolidation de l’espace confédéral, à travers la mobilisation citoyenne, le volontariat et la participation aux initiatives prioritaires de l’AES. « D’ici décembre 2027, ils entendent également renforcer la prévention des addictions auprès des jeunes, avec un objectif de sensibilisation d’au moins 100 000 jeunes par an dans les établissements scolaires et universitaires », a-t-elle ajouté.

Kadijatou Ibrahim Hanza a annoncé, aussi, qu’il est prévu de créer un cadre confédéral permanent pour les jeunes chercheurs et innovateurs. « La lutte contre la désinformation constitue également une priorité, notamment à travers la promotion d’un usage

responsable et intelligent des plateformes numériques », a poursuivi la représentante de la délégation nigé-rienne. Elle a enfin relevé que les jeunes souhaitent mieux connaître leurs origines et valoriser le patrimoine commun grâce à l’organisation de forums culturels réunissant 100 jeunes par commune.

La ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Djouma Lydie Annick Pikbougoum, a indiqué que le forum n’est pas une simple rencontre institutionnelle, mais un cadre d’écoute et de dialogue destiné à recueillir les préoccupations, les initiatives et les propositions des jeunes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Elle a souligné que la jeunesse représente à la fois le présent et l’un des principaux moteurs de l’avenir commun des Etats du Sahel. A travers la formation, l’emploi, l’entrepreneuriat, l’innovation, la citoyenneté, la culture et la parti-cipation à la gouvernance, les jeunes sont ainsi appelés à passer du statut de bénéficiaires à celui d’acteurs.

La ministre chargée de la Jeunesse a également insisté sur la nécessité de donner une portée concrète aux engagements du 1er forum des jeunes de l’AES. Selon elle, les résolutions adoptées ne doivent pas rester de simples déclarations consignées dans un rapport, mais se transformer en programmes, projets, mécanismes de coopération et actions visibles au bénéfice de la jeunesse. Elle a invité les jeunes à assumer leur responsabilité historique en s’investissant dans le volontariat, la formation,

l’innovation, la paix, la sécurité et la stabilité des Etats.

Non à la déstabilisation

Pour le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture du Niger, Sidi Mohamed Almahmoud, le forum confédéral de la jeunesse et du volontariat a permis de traduire la solidarité entre les peuples de l’AES en actes, tout en offrant un espace d’expression aux jeunes. Il a toutefois insisté sur la nécessité de dépasser les déclarations d’intention. Le représentant de la délégation burkinabè dans une motion de soutien, Oumarou Diallo, a réaffirmé l’appui total des jeunes de la Confédération des Etats du Sahel aux autorités et au peuple nigérien. Il a salué la réaction des forces nigériennes. Oumarou Diallo a condamné toute tentative de déstabilisation et appelé la jeunesse sahélienne à rester unie contre l’intoxication médiatique, la manipulation et la division.

Le représentant de la délégation malienne, Abdoulaye Sango, a rendu hommage au Président du Faso, Ibrahim Traoré, pour son engagement en faveur de la jeunesse et du volontariat dans l’espace confédéral. Il a appelé la jeunesse sahélienne à ne plus se considérer comme la relève de demain, mais comme une force active dès aujourd’hui. Il l’a exhortée à s’unir, à innover et à transformer les défis du Sahel en opportunités de développement, dans un esprit de souveraineté, de solidarité et de responsabilité

collective.

Abdoulaye BALBONE

Martin OUEDRAOGO

(Stagiaire)