Journée de l’excellence scolaire 2026 : 187 lauréats seront honorés le 4 septembre prochain

Le comité d’organisation de la journée de l’excellence scolaire a animé une conférence de presse, le mardi 1er septembre 2026 à Ouagadougou. Il a annoncé la tenue de l’édition 2026 de la JES prévue le 4 septembre prochain.

187 personnes seront distinguées à l’occasion de la Journée de l’excellence scolaire (JES) le 4 septembre 2026. Cette information a été donnée par le comité d’organisation de la JES, au cours d’une conférence de presse le mardi 1er septembre 2026 à Ouagadougou. Cette édition 2026 va porter sur le thème : « Cultiver l’excellence scolaire dans le contexte de la refondation de l’école burkinabè ». Elle sera placée sous le patronage du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Selon le Président du comité d’organisation (PCO) de la JES, le secrétaire général du ministère de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Ibrahima Sanon, les 187 personnes qui seront distinguées sont réparties en trois catégories. Il s’agit, a-t-il détaillé, de 139 élèves, 26 enseignants et 5 encadreurs pédagogiques. Ibrahima Sanon a insisté sur la rigueur du processus de sélection, avec des critères transparents et vérifiables pour les trois catégories de lauréats. Il a aussi confié que les super lauréats, enseignants et encadreurs distingués, recevront cette année des villas de type F3 et une somme de 5 millions F CFA.

Contrairement aux années antérieures, où il fallait attendre plusieurs mois avant d’intégrer leurs villas, le PCO a rassuré les lauréats de cette édition qu’ils recevront les clés à bonne date. « Tout est déjà prêt grâce à notre partenaire stratégique », a-t-il précisé. Il a en outre fait savoir que les élèves sont sélectionnés sur la base des meilleures moyennes obtenues aux examens (CEP, BEPC, CAP, BEP, BAC). « Une attention particulière est accordée aux filières franco-arabes, aux écoles bilingues et aux élèves en situation de handicap », a déclaré le PCO des JES. A ce propos, il a souligné la volonté des organisateurs d’installer une véritable culture de la méritocratie.

Le Mali et le Niger, pays invités d’honneur

« Nous voulons faire en sorte que chaque élève puisse se dire : si je travaille, je peux réussir. Que chaque enseignant puisse se dire : mon engagement est reconnu par la nation entière. Et que chaque encadreur puisse se dire : mon engagement contribue à la réussite de notre école », a-t-il soutenu. Le secrétaire général du ministère en charge de l’enseignement de base a par ailleurs confié que cette édition connaitra la présence des ministres chargés de l’Education du Mali et du Niger en tant qu’invités d’honneur. Il s’agit pour lui de donner une dimension sous régionale à l’événement et célébrer la coopération entre les pays sahéliens en matière d’éducation.

L’édition 2026 de la JES s’inscrit dans la dynamique de refondation de l’école burkinabè. Pour le comité d’organisation, cette journée ne se limite pas à une simple cérémonie de remise de prix. « Elle est devenue un véritable baromètre de la transformation positive de notre système éducatif, installant progressivement une culture du mérite où l’effort est récompensé et la performance valorisée », a expliqué son président. En rappelant que l’école reflète la société, le secrétaire général du ministère en charge de l’enseignement de base a insisté sur la nécessité de promouvoir, dans le cadre de la Révolution progressiste populaire (RPP), les valeurs comme le travail, la discipline, l’engagement, la responsabilité, le patriotisme et la performance.

Répondant aux préoccupations des journalistes sur les critères de sélection des enseignants les plus méritants, le président du comité d’organisation a précisé que les enseignants sont évalués sur une grille objective, prenant en compte les résultats professionnels, les performances pédagogiques et la réputation. Ils doivent justifier d’un minimum de cinq ans d’ancienneté pour postuler. Quant aux encadreurs pédagogiques, ils sont jugés sur la qualité de leur accompagnement sur le terrain et leur contribution à l’amélioration des pratiques et doivent avoir trois ans d’ancienneté minimum.

Leila Sylvia SAWADOGO

Fadila Yasmine LENGANE

(Stagiaire)