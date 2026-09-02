Evènements de la base 101 de Niamey : les forces vives de la Nation réaffirment leur soutien au CNSP

Les forces vives de la Nation ont organisé, ce mercredi 2 septembre 2026, un meeting suivi d’une déclaration publique à la place de la Concertation de Niamey, en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), du gouvernement, du président du Conseil consultatif de la refondation (CCR), du gouverneur de la région de Niamey, de l’administrateur délégué de la ville de Niamey, ainsi que de plusieurs acteurs de la société civile et de nombreux participants.

Cette mobilisation intervient dans un contexte marqué par les récents événements survenus dans la capitale et vise notamment à réaffirmer l’engagement des forces vives en faveur de la paix, de la cohésion sociale, de la souveraineté et de la défense des intérêts du Niger. Prenant la parole à cette occasion, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Abdoulaye Seydou, a indiqué que cette mobilisation vise à montrer que « le peuple nigérien demeure debout et pleinement conscient du moment historique que traverse notre pays ».

Le ministre a salué la réaction patriotique des populations face aux événements des 28 et 29 août 2026, soulignant leur calme et leur vigilance face aux rumeurs et aux campagnes de désinformation. Il a également rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) pour leur prompte réaction, avant d’inviter les participants à observer une minute de prière à la mémoire des militaires et civils tombés pour la défense de la patrie. Evoquant la solidarité du Burkina Faso et du Mali, Abdoulaye Seydou a estimé que cette mobilisation traduit l’existence d’une véritable « communauté de destin » au sein de la Confédération des Etats du Sahel (AES). Il a également salué les différentes réactions de solidarité exprimées en Afrique en faveur du Niger.

Selon toujours le ministre, le combat des peuples du Sahel vise notamment à défendre le droit des peuples africains à disposer d’eux-mêmes, à contrôler leurs ressources et à choisir librement leurs partenaires. Revenant sur le témoignage du capitaine Roger Gabriel, Abdoulaye Seydou a affirmé que les événements récents constituent, selon lui, une tentative de déstabilisation des institutions du Niger impliquant des puissances étrangères et certains pays africains. Il a appelé l’Union africaine et les Nations unies à œuvrer pour la paix et à respecter le libre choix du peuple nigérien.

Enfin, il a appelé les Nigériens à faire de la souveraineté une véritable culture nationale, estimant qu’elle doit se traduire dans les administrations, les écoles, les familles, les médias et dans la manière de servir l’Etat. « Un peuple souverain est d’abord un peuple conscient », a-t-il conclu. Pour sa part, le gouverneur de la région de Niamey, Asmane Abdou Harouna, a félicité les Forces vives de la Nation pour leur mobilisation en soutien au CNSP, au président de la République et au processus de refondation nationale. Il a aussi appelé les Nigériens à préserver l’unité nationale, la cohésion sociale et la souveraineté du pays, tout en restant vigilants face aux tentatives de manipulation et de déstabilisation.

Le gouverneur a également exhorté les forces vives à être les « sentinelles » de la nouvelle conscience citoyenne et à poursuivre leur engagement en faveur de la refondation, de la solidarité et du développement harmonieux du Niger. Auparavant, l’administrateur délégué de la Ville de Niamey, Soumana Garanké, a exprimé sa profonde gratitude aux Forces vives pour l’organisation de ce meeting de soutien aux autorités de la refondation. Il a salué la mobilisation des populations de Niamey, rappelant que la capitale a toujours répondu présente depuis les événements du 26 juillet 2023.

Il a exhorté les participants à continuer d’accompagner les autorités, à rester unis et vigilants, tout en poursuivant les prières pour la paix et la stabilité du Niger. Pour clore le meeting, le général Ibro Amadou Bacharou a transmis les salutations du général d’armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, aux Forces vives de la Nation et aux populations du Niger. Il a invité la population à rester soudée, calme et vigilante, tout en exhortant les citoyens à signaler aux autorités tout fait ou comportement suspect dont ils seraient témoins. Notons que le meeting s’est achevé par l’exécution des deux hymnes, à savoir l’hymne national du Niger et celui de la Confédération des États du Sahel (AES).

Agence nigerienne de presse