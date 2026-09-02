Institut national de formation du personnel de l’éducation : les 1re et 6e promotions célèbrent leur jubilé

Les élèves de la première et de la sixième promotion de l’Ecole nationale des enseignants du primaire (ENEP) de Bobo-Dioulasso devenue l’Institut national de formation du personnel de l’éducation (INFPE) ont célébré respectivement leurs 30e et 25e anniversaires le samedi 29 août 2026 à Bobo-Dioulasso. La rencontre a réuni anciens élèves et formateurs autour d’un moment de retrouvailles, de reconnaissance et de témoignages.

Les enseignants issus de la première et de la sixième promotion de l’Institut national de formation du personnel de l’éducation (ex-ENEP) de Bobo-Dioulasso ont commémoré respectivement le 30e et le 25e anniversaire de leur passage dans ladite école. Cette commémoration qui a eu lieu à l’INFPE était placée sous le patronage du ministre de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara et la présidence du gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté.

A l’occasion, Mariama Konaté a rendu un hommage aux enseignants de la première et de la sixième promotion pour leurs services rendus à la nation au cours de leur carrière. Mariama Konaté, représentant le ministre, a salué l’engagement des anciennes promotions. « Je voudrais saluer particulièrement les anciennes promotions de l’ENEP pour leur parcours et leur engagement. Votre expérience constitue un précieux héritage qu’il vous appartient désormais de transmettre aux générations montantes », a-t-elle déclaré. Pour le gouverneur de la région du Guiriko, l’enseignant du primaire demeure le socle de tout développement. Il a insisté sur la noblesse de ce métier, dont la valeur ne se mesure pas uniquement à l’argent.

« Vous avez quelque chose de plus précieux : votre contribution à l’éducation des enfants et au développement de votre pays », a-t-il lancé à l’endroit des enseignants. Pour le gouverneur, dans le contexte actuel du Burkina Faso, l’école constitue un espace de résilience, de cohésion sociale et de transmission des valeurs. Les enseignants, a-t-elle laissé entendre, portent ainsi une responsabilité particulière : former des citoyens compétents, intègres, patriotes et attachés à la paix et à l’unité nationale.

Rendre les connaissances à la nation

« La nation nous interpelle : faisons de l’éducation un véritable levier pour relever les défis de notre temps et construire l’avenir du Burkina Faso », a affirmé le gouverneur. Mariama Konaté a également rendu hommage aux éducateurs en soulignant leur contribution à la formation des citoyens. Evoquant ses propres souvenirs scolaires, elle a témoigné de l’impact durable des enseignants sur la vie de leurs anciens élèves. « Sans eux, sans leur engagement et sans leur détermination, je ne serais pas devant vous », a-t-elle confié.

Le choix de célébrer conjointement la première et la sixième promotion s’explique par leur appartenance à une même famille professionnelle vouée à la une seule vocation et leur commun souvenir, a laissé entendre le président du comité d’organisation, Sami Kambou

« L’ENEP demeure pour nous un lieu chargé d’histoire et de souvenir. C’est ici que nous avons appris à manier la craie comme une arme contre l’ignorance, un moyen de transmettre les connaissances et surtout de rendre service à la nation », a dit Sami

Kambou.

Pour lui, à travers cette célébration, les anciennes promotions de l’ENEP réaffirment leur engagement à accompagner les orientations des autorités et à contribuer, par l’éducation, à la construction d’un Burkina Faso plus responsable, plus uni et plus fort. Le représentant des deux parrains des promotions, Samuel Yaldia, a également salué l’œuvre accomplie par les enseignants tout au long de leur carrière. Selon lui, leur contribution dépasse largement la transmission des connaissances, car, ils participent à la transformation des individus et au progrès de la société.

« L’enseignant forme et forge les destins des Hommes », a-t-il insisté. A l’occasion de cette cérémonie, les deux promotions ont remis des attestations de reconnaissance à leurs formateurs et partenaires et acheté 250 Manifestes de la Révolution progressiste populaire. Les parrains ont également remis 100 exemplaires de cet ouvrage aux deux promotions.

Adaman DRABO

Pengd Wendé Charles BAMOGO

(Stagiaire)