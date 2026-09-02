Campagne agricole humide 2026-2027 : globalement satisfaisant dans le Bankui

Dans les localités de la région de Bankui, la campagne agricole humide 2026-2027 connait une évolution globalement satisfaisante. C’est le constat fait par une équipe de Sidwaya dans quelques localités rurales voisines de Dédougou, chef-lieu de la région.

Voilà plus de deux mois déjà que les travaux champêtres occupent les braves paysans à travers le pays. Dans la zone de Dédougou et ses environnants, la saison agricole humide 2026-2027 a démarré au cours du mois de juin, comme l’indique Paul Mibara Coulibaly, cultivateur à Yonkuy, commune de Dédougou. Ce mercredi 26 août 2026, nous nous sommes rendus dans ce village situé à environ 25 kilomètres de Dédougou dans la partie nord. Le champ du camarade Coulibaly présente une bonne physionomie. Les plants de maïs sont essentiellement à la phase de montaison. En plus de cette variété, il a emblavé du coton, du petit mil, du sorgho, du niébé, des arachides et du sésame sur une superficie d’environ 20 hectares.

Thomas Tamou Coulibaly du village de Soukuy, commune de Dédougou, est à pleine activité champêtre comme tout autre agriculteur à cette période. Il exploite près d’une quinzaine d’hectares de champ toutes spéculations confondues. Son niébé est entre les phases d’étalage et de floraison et le petit mil en montaison. Le maïs est en pleine épiaison tandis que le coton est en phase de capsulaison-floraison. Il a avoué que le début de la saison a été « vraiment inquiétant », mais la situation s’est améliorée depuis l’entame du mois d’août. A Bokuy, toujours dans la commune urbaine de Dédougou, nous allons à la découverte du domaine agricole de Janvier Félix Tianhoun.

L’Etat mise sur les moyens pour des résultats

Son champ de coton, de maïs, de riz et de sorgho, situé au bord de la route, donne du plaisir à scruter. Il se dit confiant au regard de la récente évolution.

« Nous pouvons espérer que les récoltes soient bonnes. Nous prions surtout Dieu pour que l’évolution actuelle se maintienne et que la pluie continue de tomber jusqu’à la fin de la saison », a-t-il imploré. De leurs côtés, les services techniques régionaux en charge de l’agriculture de Bankui et du Sourou sont confiants.

« L’évolution actuelle de la campagne est globalement satisfaisante », foi du directeur régional, Gaël Sidbewendin Yaméogo. « La pluviométrie s’est installée progressivement et la campagne se déroule très bien dans l’ensemble avec une bonne phy-sionomie des plants », a-t-il détaillé. Sur cette base et au regard des « gros moyens mobilisés » par le gouvernement au profit des producteurs locaux, camarade Yaméogo est convaincu que les objectifs de production céréalière, de l’ordre de 1 487 629 tonnes surtout de maïs et de riz, assignés aux régions de Bankui et du Sourou seront atteints.

Il est réconforté dans sa certitude par les prévisions météorologiques au niveau régional qui ont annoncé, dit-il, une année pluviométrique normale à excédentaire. Le directeur régional a fait remarquer que des mécanismes ont été développés pour faciliter l’accès des producteurs à des intrants agricoles à des coûts subventionnés. Dans son ressort territorial, 6 061 tonnes de fertilisants composés de NPK, d’urée, de fumure organique et 1 775,629 tonnes de semences améliorées ont été mises à la disposition du monde rural, a-t-il détaillé. Outre cela, des moyens mécaniques tantôt subventionnés, tantôt gratuits ont été affectés. « Plus de 77 motoculteurs sont remis à des villages réinstallés pour appuyer les producteurs dans les labours sans oublier le renforcement du parc de tracteurs avec l’obtention d’une centaine d’engins », a-t-il résumé.

Yacouba BELEM