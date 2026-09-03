SOCOGIB, AZIMO et SATMO: la plateforme « passif-immobilier.anagrasc.gov.bf » lancée

L’Agence nationale de gestion et de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués (ANAGRASC) a officiellement lancé la plateforme en ligne de recensement du passif des sociétés immobilières, notamment SOCOGIB, AZIMO

L’Agence nationale de gestion et de recouvrement des avoirs saisis ou confisqués (ANAGRASC) a franchi une étape dans la modernisation de l’administration judiciaire. En effet, elle a officiellement lancé, jeudi 3 septembre 2026, à Ouaga- dougou, la plateforme « passif-immobilier.anagrasc.gov.bf » pour apurer le passif de trois sociétés immobilières, notamment SOCOGIB, AZIMO et SATMO. Le directeur général de l’ANAGRASC, Issa Abdul-Jabbar Suuri Maïga, a indiqué que la plateforme a été mise en place avec le concours de l’Agence nationale de promotion des technologies de l’information et de la communication (ANPTIC).

« L’ANAGRASC a été mandatée par le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1 pour gérer, désormais, les avoirs et le passif d’entreprises sous saisie judiciaire, notamment SOCOGIB SA, AZIMO SA et SATMO », a-t-il expliqué. Selon Issa Abdul-Jabbar Suuri Maïga lui, ces sociétés de promotion immobilière accumulent un passif important auprès de nombreux citoyens burkinabè qui ont acquis des terrains ou des logements sans avoir pu obtenir leurs documents administratifs définitifs. « Nous avons rencontré plusieurs personnes qui n’avaient pas encore la situation exacte pour pouvoir jouir sereinement des droits rattachés à leurs parcelles », a-t-il déploré.

Une base de données fiables

Le directeur général de l’ANAGRASC a assuré que la plateforme va permettre d’avoir une base de données fiables. Il a invité les usagers concernés à formuler directement leurs demandes à l’adresse passif-immobilier.anagrasc.gov.bf « Une fois l’inscription effectuée sur la plateforme, nous allons opérer le traitement à un rythme accéléré », a rassuré le DG de l’ANAGRASC. Il a signifié qu’à l’issue des traitements, des communiqués officiels vont informer le public de la suite donnée aux dossiers enregistrés.

Selon le représentant du directeur général de l’ANPTIC, Batta Serge Landry, le développement de passif-immobilier.anagrasc.gov.bf est conforme aux textes régissant les plateformes numériques nationales. Il a soutenu que le projet a suivi toutes les étapes requises, notamment l’élaboration du cahier des charges, la demande d’avis technique ministériel et la réalisation de tests fonctionnels. Batta Serge Landry a fait savoir que des tests de sécurité, entre autres, conduits par l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI) ont été effectués pour garantir le bon fonctionnement de la plateforme en cas de trafic simultané important. « La plateforme respecte la charte graphique nationale et déclare ses données personnelles à l’instance de protection compétente », a-t-il rassuré.

Créée en 2023, l’ANAGRASC entend renforcer l’efficacité des institutions judiciaires face à la criminalité économique et financière. Elle assure, sur l’ensemble du territoire et sur mandat de justice, au cours d’une procédure pénale, la gestion de tout bien, quelle que soit sa nature, saisi, confisqué, ou faisant l’objet d’une mesure conservatoire, à l’exception

des biens régis par des textes spéciaux.

Boukary BONKOUNGOU

Wend-tinbnoma Christelle KALKOUMDO

(Stagiaire)