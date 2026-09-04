Système des Nations unies au Burkina: le nouveau coordonnateur-résident, Njoya Tikum, chez Ousmane Bougouma

Le nouveau coordonnateur-résident du Système des Nations unies, Njoya Tikum, a rendu visite au Président de l’Assemblée législative du peuple, Ousmane Bougouma, jeudi 3 septembre 2026, à Ouagadougou. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la nécessité d’un accompagnement axé sur les priorités nationales.

Après la Primature, c’est au tour de l’Assemblée législative du peuple (ALP) de recevoir le nouveau coordonnateur-résident du Système des Nations unies, Njoya Tikum. Cette rencontre entre le diplomate onusien et le chef du Parlement burkinabè, Dr Ousmane Bougouma, a eu lieu le jeudi 3 septembre 2026, à Ouagadougou.

Selon Njoya Tikum, ces échanges visent à renforcer la collaboration entre le Système des Nations unies et l’ALP. Venu avec les représentants-résidents de certains organismes du système onusien, il a affirmé vouloir témoigner au président de l’ALP, de la volonté du système des Nations unies à continuer à accompagner le Parlement burkinabè.

« Je suis venu écouter beaucoup plus la vision du président de l’Assemblée, comprendre les enjeux et comment, de notre côté, on peut mieux coordonner pour apporter plus de soutien », a-t-il poursuivi.

Selon le nouveau coordonnateur-résident du Système des Nations unies, la délégation a reçu des conseils avisés du chef du Parlement qui a insisté sur le respect de la souveraineté du Burkina Faso et la vision définie par l’Etat burkinabè. « Le président nous a aussi conseillés d’être proches du peuple burkinabè à travers l’Assemblée qui représente la voix du peuple et du Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Njoya Tikum a aussi salué le travail de l’ALP concernant le relèvement de l’âge de mariage de 16 à 18 ans. Il a remercié Ousmane Bougouma pour les échanges qu’il a eus, très récemment avec l’ancienne présidente de la république fédérale d’Ethiopie, experte indépendante chargée de conduire la Revue stratégique indépendante du bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).

Galedie Kétoura SIMPORE

Fadila Yasmine LENGANE

(Stagiaire)