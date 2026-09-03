Immersion patriotique : le MCCAT appelle les acteurs culturels à devenir des ambassadeurs du renouveau culturel

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a rendu visite, dans la soirée du mercredi 2 septembre 2026, aux 22 acteurs culturels en immersion patriotique à l’Académie de Police de Pabré. Engagés volontairement dans cette formation de deux semaines, du 22 août au 4 septembre, ils constituent la première promotion d’acteurs culturels à prendre part à une session d’immersion patriotique.
Conçue en collaboration avec le Ministère de la Sécurité, cette immersion associe formation humaine, intellectuelle et patriotique à des enseignements liés aux métiers de la culture. Les appelés ont notamment bénéficié d’exercices physiques, de modules pratiques ainsi que d’une formation sur la loi relative au statut de l’artiste.
Pour le Ministre, Porte-parole du Gouvernement, cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de la Révolution Progressiste Populaire (RPP), qui place la culture au cœur de la construction du Burkina Faso nouveau. <<Le réarmement culturel est un défi central qui doit garantir la pérennité de la Révolution>>, a-t-il rappelé, citant le Manifeste de la RPP.
À ce titre, le Ministre Pingdwendé a invité les participants à faire de leur art un véritable instrument de promotion des valeurs, de l’identité et du patrimoine culturel burkinabè. Musique, cinéma, comédie, arts plastiques ou journalisme culturel : chaque filière doit, selon lui, contribuer à porter le message du renouveau culturel et à faire rayonner le Burkina Faso au-delà de ses frontières. <<Vous devez constituer le bataillon qui va mener en première ligne le combat pour le renouveau culturel du Burkina>>, a lancé le MCCAT aux appelés, tout en les exhortant à repartir de cette immersion avec une mission : servir leur pays avec patriotisme, engagement et détermination.
Le Ministre de la Sécurité, Mahamoudou SANA a pour sa part salué l’engagement des acteurs culturels et souligné leur rôle dans la transmission des valeurs et la lutte contre l’acculturation, notamment à travers leurs productions artistiques et culturelles. Il a également félicité l’Académie de Police pour la qualité de l’encadrement.
Chez les appelés, l’expérience semble déjà porter ses fruits. Ils disent avoir pris davantage conscience de la responsabilité qui incombe aux acteurs culturels. <<Cette formation m’a plus sensibilisée>>, témoigne la comédienne Nicole SANOU, ajoutant qu’ils entendent désormais, par leurs voix et leurs actes, contribuer à rendre le Burkina Faso fier d’eux.
À deux jours de la clôture de leur immersion, les acteurs culturels sont ainsi appelés à mettre leurs acquis et leur créativité au service des valeurs et du patrimoine culturel burkinabè.
DCRP / MCCAT