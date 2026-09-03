Immersion patriotique : le MCCAT appelle les acteurs culturels à devenir des ambassadeurs du renouveau culturel

‎Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a rendu visite, dans la soirée du mercredi 2 septembre 2026, aux 22 acteurs culturels en immersion patriotique à l’Académie de Police de Pabré. Engagés volontairement dans cette formation de deux semaines, du 22 août au 4 septembre, ils constituent la première promotion d’acteurs culturels à prendre part à une session d’immersion patriotique.

‎Conçue en collaboration avec le Ministère de la Sécurité, cette immersion associe formation humaine, intellectuelle et patriotique à des enseignements liés aux métiers de la culture. Les appelés ont notamment bénéficié d’exercices physiques, de modules pratiques ainsi que d’une formation sur la loi relative au statut de l’artiste.

‎Pour le Ministre, Porte-parole du Gouvernement, cette initiative s’inscrit pleinement dans la dynamique de la Révolution Progressiste Populaire (RPP), qui place la culture au cœur de la construction du Burkina Faso nouveau. <<Le réarmement culturel est un défi central qui doit garantir la pérennité de la Révolution>>, a-t-il rappelé, citant le Manifeste de la RPP.

‎À ce titre, le Ministre Pingdwendé a invité les participants à faire de leur art un véritable instrument de promotion des valeurs, de l’identité et du patrimoine culturel burkinabè. Musique, cinéma, comédie, arts plastiques ou journalisme culturel : chaque filière doit, selon lui, contribuer à porter le message du renouveau culturel et à faire rayonner le Burkina Faso au-delà de ses frontières. <<Vous devez constituer le bataillon qui va mener en première ligne le combat pour le renouveau culturel du Burkina>>, a lancé le MCCAT aux appelés, tout en les exhortant à repartir de cette immersion avec une mission : servir leur pays avec patriotisme, engagement et détermination.

‎Le Ministre de la Sécurité, Mahamoudou SANA a pour sa part salué l’engagement des acteurs culturels et souligné leur rôle dans la transmission des valeurs et la lutte contre l’acculturation, notamment à travers leurs productions artistiques et culturelles. Il a également félicité l’Académie de Police pour la qualité de l’encadrement.

‎Chez les appelés, l’expérience semble déjà porter ses fruits. Ils disent avoir pris davantage conscience de la responsabilité qui incombe aux acteurs culturels. <<Cette formation m’a plus sensibilisée>>, témoigne la comédienne Nicole SANOU, ajoutant qu’ils entendent désormais, par leurs voix et leurs actes, contribuer à rendre le Burkina Faso fier d’eux.

‎À deux jours de la clôture de leur immersion, les acteurs culturels sont ainsi appelés à mettre leurs acquis et leur créativité au service des valeurs et du patrimoine culturel burkinabè.

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‎DCRP / MCCAT