Jobs de vacances à Ouagadougou : ces élèves qui travaillent pour préparer la rentrée scolaire

Pendant que certains élèves profitent des vacances scolaires pour se reposer et se divertir, d’autres choisissent de mettre cette période à profit en exerçant de petits métiers. Vente de citron, travail dans un kiosque ou dans une quincaillerie, ces activités permettent à ces jeunes de s’occuper et, pour certains, de préparer leur prochaine rentrée scolaire.

À Ouagadougou, la scène est devenue familière dans certains quartiers. De jeunes élèves investissent les rues et les petits commerces pour gagner quelques revenus durant les vacances. Parmi eux, Zabda Aziz, Sodre Aziz, Ouedraogo Sofiane et Kabore Mohamed se sont lancés dans la vente de citrons. Installés au bord des voies, les quatre garçons proposent leurs produits aux passants. Derrière cette activité, ils affichent un objectif commun : contribuer à leurs dépenses scolaires. Pour eux, les vacances constituent une occasion de se rendre utiles tout en réunissant quelques moyens pour la rentrée. « Nous vendons pour pouvoir acheter nos cahiers, nos livres et les autres fournitures scolaires », expliquent-ils.

Dans un kiosque, Nathalie, élève en classe de 3ᵉ, profite également des vacances pour travailler. Elle consacre une partie de ses journées à cette activité, loin de l’ambiance habituelle des salles de classe. Son expérience lui permet ainsi de découvrir le monde du travail et de développer davantage le sens des responsabilités. Non loin de là, Bangre Fatimata, élève en classe de 2nde, travaille dans une quincaillerie. Pour cette jeune fille, l’activité répond à une motivation différente. « Je le fais pour ne pas rester à la maison », explique-t-elle.

Ces six élèves ont ainsi choisi de transformer leurs vacances en période d’apprentissage et d’activité. Si leurs occupations diffèrent, elles ont en commun de leur permettre de développer certaines qualités, notamment la responsabilité, le sens de l’effort et l’autonomie. À quelques jours de la rentrée, Zabda Aziz, Sodre Aziz, Sofiane, Mohamed, Nathalie et Faminata montrent, à leur manière, que les vacances peuvent aussi être une période pour apprendre autrement. Pour certains, quelques semaines de travail peuvent même contribuer à mieux préparer le retour sur les bancs de l’école.

Diane Alix OUEDRAOGO(stagiaire)