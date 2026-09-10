Contrôle qualité des équipements émetteurs de rayonnements ionisants en milieu médical: l’ARSN planche sur un texte réglementaire pour mieux protéger les patients

L’Autorité nationale de radioprotection et de sûreté nucléaire (ARSN) tient, du 10 au 12 septembre 2026, à Koudougou, un atelier consacré à l’élaboration d’un projet d’arrêté portant modalités et périodicité des tests de contrôle qualité des équipements émetteurs de rayonnements ionisants et des équipements de radioprotection en milieu médical. Ce texte a pour objectif de garantir la performance de ces installations, afin d’assurer la protection des patients et des professionnels de santé.

Aujourd’hui incontournables dans le diagnostic médical, les équipements émetteurs de

rayonnements ionisants et ceux de radioprotection permettent, via la radiographie, la scanographie ou la mammographie, de détecter et de suivre de multiples pathologies. Leur utilisation comporte toutefois des risques pour les patients comme pour les personnels de santé lorsque les équipements ne sont pas correctement contrôlés. Sans dispositif normatif rigoureux, les conséquences peuvent être lourdes (expositions inutiles ou excessives, pannes techniques, fiabilité diagnostique amoindrie).

D’où la nécessité d’un contrôle qualité régulier, garant à la fois de la performance des appareils, d’une optimisation des doses et de la protection des personnes exposées. L’ARSN entend, par cet atelier, doter le Burkina Faso d’un texte de référence encadrant les procédures de contrôle qualité applicables aux équipements émetteurs de rayonnements ionisants et des équipements de radioprotection en milieu médical. Ce futur cadre devrait renforcer la sécurité des patients, protéger les professionnels de santé et consolider la culture de sûreté nucléaire et radiologique dans le pays.

L’atelier rassemble les parties prenantes autour des propositions techniques et réglementaires, en vue d’aboutir à un document adapté au contexte national et conforme aux standards. A l’ouverture des travaux, le camarade directeur de la division des inspections de l’ARSN, Zakaria Yaméogo, représentant le camarade directeur national, a rappelé l’importance stratégique de cette rencontre pour la consolidation du dispositif national de radioprotection. Il a souligné que la multiplication des équipements émetteurs de rayonnements ionisants et des équipements de radioprotection dans les établissements de santé du pays impose la mise en place d’outils réglementaires adaptés, capables de garantir à la fois la fiabilité des diagnostics et la sécurité des patients comme des professionnels de santé.

« Les travaux devront notamment permettre de définir les critères techniques de performance des équipements de radiographie, de scanographie et de mammographie, de préciser les types et la périodicité des contrôles, de déterminer les responsabilités des différents acteurs, mais également de clarifier les procédures de mise en conformité et, le cas échéant, les mesures à prendre en cas de non-respect des exigences », a-t-il indiqué.

Le camarade Yaméogo a, par ailleurs, souligné que cet atelier s’inscrit dans la continuité des efforts engagés depuis l’adoption de la Loi n°032-2013/AN portant sûreté, sécurité nucléaires et garanties, dont la pleine effectivité repose sur l’adoption de textes d’application. Il a invité les participants à s’investir pleinement dans les travaux, en vue de parvenir à un projet de texte pertinent, juridiquement solide, cohérent et adapté aux réalités du contexte burkinabè. A travers cette initiative, l’ARSN confirme son engagement à soutenir un développement maîtrisé des applications pacifiques du nucléaire, tout en protégeant la population et l’environnement.

DCRP/Primature