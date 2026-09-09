Agadez/Niger : le chef d’Etat-major de l’armée de Terre en mission d’inspection des troupes

Le chef d’Etat-major de l’armée de Terre, le général de brigade Maman Sani Kiou a entamé, ce mercredi 9 septembre 2026, une mission de travail dans la région d’Agadez.

A la tête d’une importante délégation, le général de brigade Maman Sani Kiou a été accueilli à l’aéroport international Mano Dayak par le gouverneur de la région, le général de division Ibra Boulama Issa, entouré de plusieurs responsables administratifs, coutumiers et militaires dont Son Altesse Oumarou Ibrahim Oumarou, sultan de l’Aïr, ainsi que le commandant de la Zone de défense N°2, le colonel Samaila Tahirou.

Cette mission, qui intervient dans un contexte marqué notamment par les événements survenus les 28 et 29 août derniers, vise à effectuer une visite d’inspection, renforcer le rapprochement avec les hommes, et consolider les informations nécessaires auprès des unités afin de lutter contre la désinformation.

A sa descente d’avion, le chef d’Etat-major de l’armée de Terre a reçu les honneurs militaires rendus par un détachement des Forces armées nigériennes de la Zone de défense N°2. Il a ensuite reçu les salutations des responsables des Forces de défense et de sécurité, ainsi que celles des responsables civils des services déconcentrés de l’Etat présents à l’accueil.

Peu après son arrivée, et conformément à son agenda, le général de brigade Maman Sani Kiou, accompagné des membres de sa délégation et des responsables militaires de la Zone de défense N°2, a tenu un rapport général à la place d’Armes de la Zone de défense N°2.

Devant les officiers, sous-officiers et hommes du rang, le chef d’Etat-major de l’armée de Terre a transmis les salutations et les encouragements du président de la République, chef de l’Etat et chef suprême des Armées, ainsi que ceux de la haute hiérarchie militaire.

Cette rencontre a également permis au général de brigade Maman Sani Kiou de se rapprocher davantage des personnels, de recueillir leurs préoccupations et de s’enquérir directement de la situation au sein des unités. Elle constitue, à ce titre, un moment important d’écoute, d’échanges et de transmission des orientations de la hiérarchie militaire.

Cette mission, indique-t-on, traduit la volonté du commandement de maintenir une proximité constante avec les personnels, de renforcer la cohésion et la vigilance et de consolider l’efficacité opérationnelle des Forces armées nigériennes.

Le Sahel/Niger