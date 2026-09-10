Journée de l’excellence scolaire et de la citoyenneté écologique : l’ALD donne du sourire à 115 élèves de la zone est de Saaba

L’Association Lagmtaaba pour le développement (ALD) a organisé la IVe journée

de l’excellence scolaire et de la citoyenneté écologique au lycée municipal de Gonsé, le 6 septembre 2026.

La cour du lycée départemental de Gonsé a connu une ambiance particulière le 6 septembre 2026. Elle a accueilli la journée de l’excellence scolaire organisée par l’Association Lagmtaaba pour le développement (ALD). 115 lauréats ont été récompensés. Ils sont issus des dix écoles primaires publiques de la zone Est de Saaba, qui ont enregistré 100% de réussite au CEP et 16 élèves parmi les meilleurs candidats au concours de l’entrée en 6e au plan national.

Les récompenses sont constituées de kits scolaires et trois vélos octroyés aux « super lauréats » au concours de l’entrée en 6e. Les enseignants des classes de CM2 ont reçu des attestations de reconnaissance de l’ALD pour les résultats « exceptionnels » engrangés au CEP 2026.

Le président de l’ALD, Aloise Bonkoungou, a félicité les lauréats et les a encouragés à bien travailler à l’école. « Un prix n’est pas une distinction pour s’asseoir, c’est un engagement à servir davantage. L’excellence n’est pas seulement de belles notes sur un bulletin, c’est aussi l’honnêteté, le civisme, le respect d’autrui et l’amour de la patrie », a-t-il insisté. Aloise Bonkoungou a remercié le patron de la cérémonie, le ministre chargé de l’Enseignement de base, le parrain, Ablassé Kaboré, les encadreurs et les parents des élèves pour leur mobilisation.

« Cette journée va bien au-delà d’une simple célébration, elle incarne une vision, car, aucune communauté ne peut prétendre à un avenir prospère sans investir massivement dans le capital humain patriote et la préservation de son milieu de vie », a-t-il expliqué. C’est pourquoi l’association a organisé une plantation d’arbres dans l’enceinte du lycée.

Un match de gala entre l’ALD et l’association sœur de Saaba

Fradesa pour célébrer la solidarité, ainsi qu’une compétition de pétanque ont agrémenté la journée. La journée a été ponctuée également par des prestations artistiques.

Barthélemy KABORE