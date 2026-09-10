Usine de tomate de Bobo-Dioulasso: l’unité fonctionne à plein régime

Le Directeur général de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) Burkina, Karim Traoré, a visité les installations de l’usine de tomate de la Société burkinabè de tomate (SOBTO), en fin de matinée du mercredi 9 septembre 2026, à Bobo-Dioulasso. Cette visite vise à se rassurer et d’assurer les souscripteurs

du bon fonctionnement de l’usine.

L’usine de transformation de tomate de la Société burkinabè de tomate (SOBTO) à Bobo-Dioulasso, tourne à plein régime, et dispose d’importants stocks de concentré de tomate A’diaa. C’est le constat fait, en fin de matinée du mercredi 9 septembre 2026, par le directeur général de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) Burkina, Karim Traoré, à l’issue d’une visite de l’unité industrielle. Dans les différents compartiments visités, les activités se poursuivent, notamment au niveau de la section de conditionnement où d’importantes quantités de concentré de tomate A’diaa sont prêtes à être acheminées vers les différents marchés.

Selon Karim Traoré, cette visite a pour objectif de s’assurer de la continuité des activités de l’usine et de rendre compte aux souscripteurs du bon fonctionnement de l’unité. Après les défis liés au démarrage de l’usine, a-t-il expliqué, l’enjeu consiste désormais à maintenir une production continue, dans un secteur fortement tributaire de la disponibilité saisonnière de la matière première.

Sur place, le directeur général de l’APEC Burkina s’est dit satisfait du niveau des stocks. Il a notamment relevé la présence de plus de 1 000 fûts entreposés ainsi que d’importantes quantités de produits déjà conditionnés, en attente d’être convoyées vers les différents marchés. Ce qui constitue, à son avis, un indicateur rassurant quant à la capacité de l’usine à approvisionner le marché national.

En plus de la disponibilité du produit, la visite a également permis de constater les efforts engagés pour améliorer continuellement les performances de l’unité industrielle. Il a précisé que des modifications avaient déjà été engagées avec l’accompagnement de l’APEC Burkina afin d’optimiser certains compartiments de l’usine. Après avoir goûté au cours de la visite la tomate A’diaa, le directeur général Karim Traoré a salué la qualité du produit issu de tomates fraîches produites par des agriculteurs burkinabè et transformées localement par des techniciens nationaux.

« En matière d’industrie, le développement continu de la qualité est un impératif », a indiqué Karim Traoré. Pour lui, le concentré A’diaa constitue ainsi une fierté nationale et un produit naturel pouvant être consommé directement, sans nécessairement passer par une phase de cuisson. Il a invité, à cet effet, les consommateurs burkinabè à s’appro-

visionner auprès des différents points de distribution. De son côté, le directeur général de SOBTO, Adama Kaboré, a surtout lancé un appel aux distributeurs.

L’usine ne commercialisant pas directement auprès des consommateurs, il les a invités à venir effectuer les enlèvements afin de permettre une meilleure présence du produit sur les différents marchés du pays. « Il y a du stock important et on attend les distributeurs », a-t-il insisté. Sur la qualité, Adama Kaboré a assuré que le concentré A’diaa est fabriqué sans additifs, à partir de tomate transformée. Il a également estimé que l’écart de prix avec certains produits concurrents demeure relativement faible.

La prochaine étape se profile déjà à l’horizon : la préparation de la nouvelle campagne de production. L’APEC Burkina entend, avec ses partenaires, travailler avec les producteurs de tomates pour assurer l’approvisionnement de l’usine au cours des prochains mois.

L’objectif est de consolider la continuité de la transformation et de maintenir la disponibilité du concentré A’diaa sur le marché burkinabè.

Kamélé FAYAMA

Bénèdicte Eudocsie TOE

(Stagiaire)