Sécurité : quelques 1317 nouveaux gardes nationaux de la Promotion 2026 présentés au drapeau

Le haut-commandant de la Garde nationale du Niger, le colonel-major Ahmed Sidian, a présidé, ce mardi 8 septembre 2026, au centre d’instruction de la garde nationale de Hamdallaye, dans la région de Tillabéry, la cérémonie officielle marquant la fin de formation et la présentation au drapeau des élèves-gardes nationaux, promotion 2026.

Ce contingent est composé de deux officiers collatéraux, 70 sous-officiers collatéraux, deux agents de la Douane nationale et 1243 gardes nationaux dont 63 filles. Ils ont été sélectionnés sur l’ensemble du territoire national « dans le strict respect des principes de rigueur, de méritocratie et de recherche de l’excellence », a indiqué le colonel-major Ahmed Sidian, qui a tenu à féliciter les encadreurs « pour leur dynamisme, le sens élevé du devoir et le professionnalisme dont ils ont fait preuve au cours de l’encadrement de ces jeunes recrues, qualité ayant permis d’obtenir ces résultats remarquables ».

Après avoir situé le contexte du pays, marqué notamment par l’affirmation de la souveraineté sécuritaire et par la mise en œuvre des idéaux de la refondation portés par le Conseil national pour le sauvegarde de la patrie (CNSP), le haut-commandant de la garde nationale du Niger s’est réjoui que cette formation ait offert l’opportunité de doter les forces de défense et de sécurité, et particulièrement la Garde nationale du Niger, d’un personnel formé, discipliné et prêt à servir dans toutes les contrées du pays.

En effet, a poursuivi le colonel-major Ahmed Sidian, le nouveau contingent permet d’accroître substantiellement les capacités opérationnelles de la Garde nationale et de rehausser le moral des troupes déployées sur les terrain, saluant ainsi les efforts des plus hautes autorités avec à leur tête le général d’armée Abdourahmane Tiani « pour son soutien constant et multiforme, et plus particulièrement pour l’attention singulière qu’il accorde à la formation de qualité des forces de défense et de sécurité, socle essentiel de notre souveraineté retrouvée ».

S’adressant aux élèves-gardes nationaux, il les a exhortés « à œuvrer inlassablement, au péril même de votre vie s’il le faut, à la sauvegarde et au renforcement de la souveraineté de notre Etat, la défense de l’intégrité territoriale, la sécurisation des personnes et de leurs biens dans un environnement marqué par des défis multiformes ». Il leur a également fait savoir que la Garde nationale du Niger réaffirme, à travers eux, son engagement sans faille dans la protection des populations, de leurs biens et de leurs activités afin que chaque Nigérien puisse vaquer à ses occupations en toute quiétude dans un climat de confiance et de sécurité.

Dans cette mission, a-t-il en outre déclaré, « vous n’agirez pas isolément, vous êtes appelés à incarner, sur le terrain, la cohésion indispensable entre toutes les forces de défense et de sécurité de la République du Niger, car, c’est par l’action concertée, le partage de l’information, le respect mutuel des prérogatives et la complémentarité des missions que nous viendrons à bout des menaces qui pèsent sur notre pays ».

Auparavant, le commandant du centre d’instruction de Hamdallaye, le lieutenant-colonel Atikou Garba a fait remarquer que « cette cérémonie revêt une importance toute particulière, car, elle marque l’aboutissement d’un cycle de formation et surtout l’entrée officielle de ces jeunes recrues dans la grande famille des forces de défense et de sécurité », soulignant que durant six mois, « ils ont suivi une formation structurelle en trois phases dont la Formation commune de base (FCB), le Complément de la formation commune de base (CFCBF et la base professionnelle ».

Servir partout la Nation

Cette série de formations, a-t-il expliqué, avait pour objectif de leur inculquer non seulement les connaissances nécessaires à l’exercice de leurs futures responsabilités, mais également les valeurs fondamentales qui doivent caractériser tout personnel des forces de défense et de sécurité.

« Elle a ainsi porté notamment sur les aspects militaires et professionnels, les règlements de discipline générale, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques du combat, l’intervention professionnelle, les notions relatives aux droits de l’Homme, les techniques d’interpellation en matière de police administrative, etc. », a-t-il souligné notant que « ces différents enseignements ont été dispensés dans le souci de préparer ces jeunes à faire face aux exigences et aux réalités des missions qui leur seront confiées ».

A partir de ce jour, s’est-il réjoui, « ces jeunes ne sont plus des simples élèves, ils deviennent des membres à part entière de la grande et vaillante famille des forces de défense et de sécurité. Ils seront donc appelés à servir partout où la Nation aura besoin d’eux, parfois dans des conditions difficiles, avec pour seule motivation l’honneur, le devoir, la loyauté et l’amour de la Patrie.

Cette nouvelle responsabilité exige de chacun d’eux discipline, disponibilité, courage, intégrité et sens élevé de sacrifice ». Le clou de la cérémonie a été marqué par la remise de plusieurs prix décernés aux meilleurs élèves des 13 compagnies et aux encadreurs qui se sont fait distingués lors de la formation.

Agence nigerienne de presse