Burkina Faso: Le gouvernement appelle les correspondants de l’AIB à privilégier la fiabilité

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a exhorté, le 11 septembre 2026 à Ouagadougou, les correspondants de l’Agence d’information du Burkina (AIB) à produire des informations fiables, vérifiées et ancrées dans les réalités nationales.

S’exprimant à l’ouverture de la rencontre annuelle des correspondants de l’AIB, qui réunit 61 participants, le ministre a salué leur contribution au maillage territorial de l’Agence et à la souveraineté informationnelle du Burkina Faso.

Dans un contexte marqué par la désinformation, il a insisté sur le discernement, l’éthique et le professionnalisme. Selon lui, le journalisme patriotique ne saurait se faire au détriment de la vérité.

La rencontre, prévue les 11 et 12 septembre, vise notamment à dresser le bilan des activités, recueillir les préoccupations des correspondants et renforcer leurs pratiques professionnelles.

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