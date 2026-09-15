INITIATIVE PRÉSIDENTIELLE POUR LA RELÈVE ET LA PROMOTION DE L’ÉLITE SPORTIVE L’ambassadeur pour le Sport lance un tournoi de détection de talents en football

L’Ambassadeur pour le Sport, le Camarade Charles KABORÉ a lancé, le 14 septembre 2026 sur le terrain du Benfica Campus BF, un tournoi de football des moins de 18 ans (U18) prévu jusqu’au 16 septembre prochain et destiné à faire briller les jeunes talents locaux sur la scène internationale.

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‎Initiée par l’Ambassadeur pour le sport, le Camarade Charles KABORÉ, cette session de détection de talents s’inscrit dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour la Relève et la Promotion de l’Élite sportive voulue par le Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ. Elle rassemble 12 centres de formation et académies de football de renom.

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‎Durant trois jours, ces jeunes pépites s’affronteront au cours de rencontres intenses pour exprimer leurs talents et techniques en matière football. La finalité est de pouvoir identifier des talents au profit de partenaires internationaux du football.

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‎Pour l’ancien capitaine des Étalons, Charles KABORÉ, cette initiative s’inscrit pleinement dans la vision du Capitaine Ibrahim TRAORÉ avec un double objectif : ouvrir des portes vers le haut niveau à la jeunesse burkinabè et constituer un vivier solide pour renforcer, à terme, l’équipe nationale des Étalons.

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Sur la pelouse du Benfica Campus BF, les clubs et académies de football que sont Focusport FC, USFA, AS POLICE, AS DOUANES, Olympique de Ouagadougou, Real du Faso, CFFEB, KACIS CLUB, OMEGA FC, AD-DUHA FC, JUNTOS FC et SALITAS, se retrouvent dans un mini tournoi intense.

‎Pour ces pépites de moins de 18 ans, chaque ballon joué représente une opportunité unique de concrétiser un rêve professionnel et de porter haut les couleurs du pays aussi bien au Burkina Faso qu’à l’étranger.

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‎L’Ambassadeur pour le Sport Charles KABORÉ encourage ainsi les jeunes à persévérer dans le travail tout en assurant de la pérennité de ce type de partenariats.

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‎Direction de la communication de la Présidence du Faso