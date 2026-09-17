Gestion des réfugiés au Burkina : le gouvernement et le HCR réaffirment leur engagement à renforcer le partenariat

Des membres du gouvernement burkinabè, notamment les camarades ministres chargés des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, de l’Administration territoriale Emile Zerbo, de la Solidarité, le lieutenant-colonel Passowendé Pélagie Kabré, et la camarade ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, Eldine Kabré, ont eu une séance de travail, le 16 septembre 2026, avec une délégation du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, conduite par le Haut-commissaire, Dr Barham Salih, en visite au Burkina Faso.

A cette séance de travail tenu dans la soirée du 16 septembre 2026, la partie gouvernementale a salué la visite du responsable du HCR qui offre à lui et à sa délégation, l’occasion de mieux appréhender les réalités du Burkina Faso et d’apprécier de manière concrète les efforts consentis par les autorités dans la protection des droits humains et la prise en charge des personnes vulnérables.

Elle a réaffirmé que le Burkina Faso demeure une terre d’hospitalité, attachée aux valeurs humaines ainsi qu’à la protection des personnes déplacées de force et celles en situation de vulnérabilité. Les échanges ont également permis de mettre en lumière la vision portée par le camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui consiste à passer progressivement d’une logique d’intervention d’urgence à une dynamique d’autonomisation des populations vulnérables. Dans cette perspective, le gouvernement a présenté les avancées enregistrées dans le processus de retour et de réinstallation des personnes déplacées internes, avec notamment plus d’un million 400 000 personnes retournées.

Pour sa part, le HCR a salué les efforts du gouvernement burkinabè dans la gestion des réfugiés et des apatrides, ainsi que les efforts en termes de sécurisation du territoire et le processus de retour des personnes déplacées internes. Le Haut-commissaire du HCR a souligné l’importance de sa présence sur le terrain, qui lui permet de mieux comprendre les réalités vécues par les populations et de disposer d’une appréciation réaliste de la situation, au-delà des seuls rapports.

A l’issue des échanges, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur partenariat, en l’alignant davantage sur les priorités et les solutions définies par les autorités de notre pays. Le gouvernement a également marqué sa disponibilité à poursuivre une collaboration constructive avec le HCR, en faveur de la protection et de l’autonomisation des populations concernées. Il convient de rappeler que le ministre chargé des Affaires étrangères assure la présidence de la Commission nationale pour les réfugiés ( CONAREF ). La ministre chargée de la Solidarité en est la première vice-présidente et le ministre chargé de la Justice, le deuxième vice-président.

DCRP/MAE