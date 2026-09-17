République populaire de Chine : 77 ans de progrès au service du peuple

L’Ambassade de Chine au Burkina a organisé une réception pour marquer le 77e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, le mercredi 16 septembre 2026, à Ouagadougou.

Le 1er octobre prochain marque le 77e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. L’Ambassade de Chine au Burkina a organisé une réception pour marquer l’évènement le 16 septembre 2026 à Ouagadougou. Plusieurs membres du gouvernement et du corps diplomatique ont pris part à la cérémonie. Une cérémonie marquée essentiellement par l’allocution de l’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina, Zhao Deyong.

Le diplomate a présenté les progrès « remarquables » accomplis durant les 77 années par le peuple chinois, sous la direction ferme du Parti communiste chinois (PCC). « Nous avons réalisé l’édification intégrale de la société de moyenne aisance, éradiqué la pauvreté absolue et créé deux miracles, celui d’un développement économique rapide et d’une

stabilité sociale durable », a-t-il relevé. Sur le plan économique, Zhao Deyong a loué le dynamisme et la vitalité remarquables dont fait montre l’Empire du milieu. Au premier semestre, a-t-il indiqué, le produit intérieur brut (PIB) chinois a enregistré une croissance de 4,7 % en glissement annuel.

« De nouveaux moteurs de croissance, notamment dans les secteurs de la fabrication haut de gamme, de l’économie numérique et des services modernes, ne cessent de se développer et prennent progressivement une place de plus en plus importante dans l’économie chinoise », a-t-il affirmé.

L’ambassadeur de la République populaire de Chine a noté par ailleurs que son pays est prêt à mettre les « opportunités de la Chine 2.0 » au service du développement du monde et à contribuer à l’amélioration de la gouvernance mondiale.

L’année 2026 marque le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Afrique, ainsi que l’Année des échanges humains et culturels sino-africains.

Renforcer la compréhension mutuelle

Le diplomate chinois a réaffirmé la disponibilité de son pays à travailler avec la partie africaine, pour accélérer la mise en œuvre des acquis du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) et pour concrétiser les mesures d’exemption de droits de douane sur les produits africains. « Ensemble, nous œuvrerons à faire progresser la modernisation et à renforcer la compréhension mutuelle entre plus de 2,8 milliards de chinois et d’africains, afin que leurs cœurs se rapprochent, que leurs aspirations convergent et que leurs forces se conjuguent », a-t-il déclaré.

Cette année marque également le 8e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Burkina Faso. La cérémonie a été l’occasion pour la partie chinoise de saluer le développement constant des relations sino-burkinabè, sous l’orientation stratégique des dirigeants des deux pays. « De nouveaux résultats ont été enregistrés dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de l’énergie, des infrastructures, et de la formation des ressources humaines », a relevé Zhao Deyong. En exemple, il a cité le CHU de Pala à Bobo-Dioulasso, construit avec l’aide de la Chine, afin de contribuer au renforcement du système sanitaire du Burkina Faso.

Il a aussi fait cas des projets de centrales photovoltaïques, de riz hybride, de forage et d’approvisionnement en eau, qui convergent pleinement avec une série d’initiatives proposées par le président Ibrahim Traoré et les objectifs stratégiques burkinabè en matière de souveraineté énergétique et alimentaire, ainsi que d’amélioration du bien-être de la population.

« Les équipes médicales chinoises, les équipes d’experts agricoles, les enseignants

de l’Institut Confucius, traversent montagnes et océans pour venir au Burkina Faso et, par leurs actions concrètes, écrire de nouvelles pages de l’amitié entre les peuples chinois et burkinabè », a mentionné l’ambassadeur de la Chine au Burkina.

Une coopération modèle

Toutes ces réalisations témoignent, selon le Zaho Deyong, que la Chine demeure un compagnon de route et un partenaire fiable du pays des Hommes intègres sur le chemin de sa modernisation. « Nous nous félicitons de l’attachement du Burkina Faso au principe d’une seule Chine et respectons le choix souverain du peuple burkinabè quant à sa voie de développement. Nous continuerons de le soutenir fermement dans la sauvegarde de sa souveraineté, de sa sécurité nationale et de son intégrité territoriale, ainsi que dans ses efforts pour réaliser son développement et son renouveau »,

a-t-il laissé entendre.

Le Président chinois Xi Jinping a souligné que l’Afrique est un continent d’espoir et une terre pleine de potentiel pour le développement.

Dans cet esprit, Zhao Deyong a souhaité que le Burkina Faso, pays ami et résilient, avance plus vite sur la voie du développement et que son peuple vive des jours toujours meilleurs.

Du côté de la partie burkinabè, c’est aussi un sentiment de satisfaction qui se dégage quant à l’excellence des relations avec la Chine.

« Je voudrais saisir cette occasion pour magnifier le parcours éloquent que nous avons fait ensemble depuis le rétablissement de nos relations diplomatiques en 2018 », a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré.

Il a par ailleurs redit l’engagement du Burkina Faso à consolider les acquis déjà engrangés dans le cadre de cette coopération. « Si les réalisations accomplies sont assez satisfaisantes, il reste beaucoup de potentiels à exploiter dans divers secteurs », a estimé le ministre des Affaires étrangères. Il a exprimé la volonté du Burkina de faire de sa relation avec la Chine une coopération modèle non seulement pour le sud global mais également sur la scène internationale.

Nadège YAMEOGO