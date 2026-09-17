En circulation, le passage au feu vert est souvent suivi d’un concert assourdissant de coup de klaxons. A peine le feu change de couleur que certains conducteurs ou motocyclistes, impatients, se mettent à klaxonner de manière insistante, allant jusqu’à effrayer certains usagers. Une telle attitude, loin de donner l’impression que les usagers dans la file sont confrontés à une urgence extrême, traduit surtout l’impatience de leurs auteurs. Pourtant en circulation, la patience et la tolérance envers les autres usagers doivent être de mise pour éviter des accidents.

Au-delà de l’impatience individuelle, cette situation participe à un incivisme sonore dans les rues. Les populations sont appelées à l’utilisation modérée du klaxon pour ne pas mettre une pression inutile aux autres usagers de la route. Son utilisation doit être réservée aux situations où elle est nécessaire, notamment pour signaler un danger immédiat.

Sur la route, savoir attendre quelques secondes relève aussi du civisme.

Galedie Kétoura SIMPORE