Soutien aux orphelins : la Caisse populaire de Gounghin offre des bourses scolaires à 39 enfants

La Caisse populaire de Gounghin a remis des bourses scolaires d’une valeur de 2 600 000 F CFA à 39 enfants de leurs coopérateurs décédés, jeudi 17 septembre 2026, à Ouagadougou.

Dans quelques jours, c’est la rentrée scolaire et les parents s’activent pour la réussir. Pour permettre aux enfants de ses coopérateurs décédés d’entamer cette rentrée 2026-2027 sans inquiétude, la Caisse populaire de Gounghin qui regroupe les agences de Gounghin, Pissy, Bonheur-ville, Zagtouli et Tanghin-Dassouri, a remis des bourses scolaires à 39 d’entre eux, jeudi 17 septembre 2026 à Ouagadougou. Avec des kits scolaires et des enveloppes financières d’une valeur totalede 2 600 000 F CFA, les tuteurs de ces enfants ont dorénavant de quoi payer leur scolarité.

Par cette initiative, le Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) entend contribuer à la poursuite des études des orphelins. En effet, les bénéficiaires, âgés de six à 18 ans, font les classes du CP1 à la terminale. 26 élèves du primaire ont reçu chacun une enveloppe financière de 50 000 FCFA et un kit scolaire. Au secondaire, ils sont au nombre de 13 et repartent chacun avec la somme de 100 000 F CFA et un kit scolaire. Pour la directrice de la caisse populaire de Gounghin, Jeannette Oubda, il s’agit de la deuxième édition de cette œuvre sociale au profit des enfants des collaborateurs qui ne sont plus de ce monde. « Notre geste vise à encourager les enfants à donner le meilleur d’eux-mêmes à l’école et en retour, nous attendons d’eux de bons résultats.

De 9 bousiers en 2025, on passe à 39 en 2026

Déjà, il y en a qui ont obtenu 17/20 de moyenne, notre satisfaction est grande. Nous savons que le combat que nous menons est noble », a-t-elle confié. Le président du conseil d’administration de la caisse populaire de Gounghin, André Somé, a précisé qu’ils ont reçu environ 6 000 dossiers et les bénéficiaires ont été sélectionnés sur dossiers, en fonction de leurs notes. « Nous allons voir dans quelle mesure prendre en charge les autres enfants afin qu’ils aient les mêmes chances.

L’année passée, nous avions neuf enfants et cette année 39, pour dire que nous faisons de notre mieux pour toucher tous les orphelins », a-t-il laissé entendre. Les boursiers ont manifesté leur joie au cours de la cérémonie. A travers leur porte-parole, Mohamed Millogo, ils ont traduit leurs remerciements au RCPB, pour ce projet qui vise à les accompagner dans leurs études.

« Votre geste nous rappelle que malgré les difficultés que nous traversons, dues à l’absence d’un de nos parents, des personnes pensent à nous et souhaitent

nous voir réussir. Nous vous promettons de faire de notre mieux pour honorer cette confiance pour que les efforts consentis en notre faveur portent des fruits », a-t-il affirmé. Aminata Millogo a assisté à la cérémonie de remise de kits scolaires, en tant que tutrice d’un des bénéficiaires. « Je suis satisfaite du soutien que le réseau des caisses populaires nous apporte. On s’engage à mieux encadrer les enfants et à faire bon usage des bourses », a-t-elle relevé.

Yassimine Aminata OUARMA

Fadila Yasmine LENGANE

(Stagiaire)