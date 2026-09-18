Nuit de la Révolution progressiste Populaire : Le comité d’organisation présente l’évènement aux journalistes

Le Comité d’organisation de la Nuit de la Révolution Progressiste Populaire (RPP) a animé dans l’après-midi du jeudi 17 septembre 2026, à la Place de la Révolution de Ouagadougou, une conférence de presse pour annoncer l’évènement et décliner les grands axes de la nuit.

Pour le Président du Comité d’organisation, le Camarade Sougrinoma Ibrahim GUIGMA, cette Nuit de la RPP, qui a pour slogan « Le Peuple veille sur sa Révolution », est un évènement historique qui vient couronner un mois de septembre entièrement consacré à la célébration du quatrième anniversaire de l’accession au pouvoir du Chef de l’État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Elle se veut « un moment d’affirmation de notre souveraineté, de ferveur révolutionnaire et de communion populaire », une tribune pour rendre compte de manière transparente et inclusive, au Peuple burkinabè, les réalisations accomplies en son nom et à son profit. « Cette nuit sera un tremplin d’exaltation patriotique et un grand moment de réengagement citoyen conformément aux idéaux de la RPP. Ce sera le lieu de renouveler notre union sacrée et notre soutien indéfectible à nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) », a indiqué le Président du comité d’organisation.

Selon le camarade GUIGMA, cette nuit aura trois temps forts : – un spectacle d’installation et de maintien de 18h à 20h ; – la célébration officielle avec la présentation des acquis et réalisations de la RPP de 20h à 24h ; – et un grand concert de la Révolution de 24h à 2h du matin.

Cette Nuit de la RPP sera vécue simultanément à Ouagadougou, dans les régions et dans les ambassades et missions diplomatiques, selon le comité d’organisation. Plusieurs artistes nationaux et internationaux engagés pour la cause de la RPP sont annoncés à cette Nuit de la RPP. Cette conférence de presse a été une occasion pour les conférenciers de présenter le logo et les autres éléments de l’identité visuelle de la Nuit de la RPP.