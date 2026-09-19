Confection de pavés Faso Mêbo : La veille citoyenne de Dédougou à l’œuvre

La veille citoyenne de Dédougou a été sur le site de confection des pavés de l’Agence Faso Mêbo de la ville pour son passage, ce samedi 19 septembre 2026. L’objectif étant d’apporter sa touche à la production desdits pavés destinés à embellir la cité par la réalisation d’infrastructures.

Devant la mobilisation des différentes entités régionales de Bankui et du Sourou pour la confection des pavés dans le cadre de l’Agence Faso Mêbo, la veille citoyenne n’entend pas rester en marge.

C’est pourquoi elle a sonné la mobilisation de ses membres, ce samedi 19 septembre 2026, pour aller imprimer sa marque sur le site de confection des pavés à Dédougou.

Selon la coordinatrice régionale, Salimatou Compaoré, à la tête de la délégation, il est attendu au moins 3 000 pavés à l’issue de leur passage.

Yacouba BELEM