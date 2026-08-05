Garango : un nouveau commissariat de police inauguré

Le samedi 1er août 2026, la commune de Garango, dans la province du Boulgou, région du Nakambé, a abrité la cérémonie d’inauguration d’un nouveau commissariat de police dans le secteur 3 de la ville.

Placée sous le patronage du gouverneur de la région du Nakambé, représenté à l’occasion par le camarade secrétaire général de la région, Tasséré Nacoulma, et sous la présidence du camarade Directeur général de la Police nationale (DGPN), l’inspecteur général de police, Thierry Dofizouho Tuina, la cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités administratives, militaires et paramilitaires, coutumières et religieuses, ainsi qu’une forte mobilisation de la population.

Dans son allocution, le directeur général de la Police nationale a indiqué que ce nouveau commissariat de police de secteur permettra non seulement de rapprocher davantage les services de police des populations, mais aussi et surtout de renforcer le dispositif sécuritaire de la commune de Garango. Il a également invité l’ensemble des citoyens à accompagner les Forces de défense et de sécurité (FDS) par une collaboration étroite afin de relever les défis sécuritaires. S’adressant aux policiers pensionnaires de ce lieu, le patron de la Police nationale dira ceci : « Ce commissariat de police est un temple républicain de la sécurité où les citoyens doivent trouver sérénité et paix.

Soyez des policiers intègres, dignes et exemplaires, des révolutionnaires progres-sistes vertueux, car, c’est en incarnant ces valeurs cardinales que les populations vous feront confiance et se confieront à vous dans un élan de la coproduction et de la co-construction de la sécurité ». Le camarade secrétaire général de la région a, quant à lui, fait savoir que l’ouverture de ce service de police au secteur 3 de la ville de Garango a été possible grâce à la volonté manifeste du camarade ministre de la Sécurité, aux orientations du camarade directeur général de la Police nationale, à l’accompagnement soutenu du camarade président de la délégation spéciale de la commune de Garango, des parrains et à l’engagement exemplaire des filles et fils de la Commune.

Il a, par ailleurs ajouté que cela découle d’une série d’innovations émanant de la vision Innovation stratégique et opérationnelle pour une sécurité au quotidien (ISOSQ) du camarade directeur général de la Police nationale et ce, conformément au maillage sécuritaire en vigueur. Pour terminer, il a exprimé sa reconnaissance aux plus hautes autorités et traduit ses remerciements à tous ceux qui ont œuvré dans la discrétion pour que ce service de police voie le jour.

L’inauguration s’est achevée par une séance de reboisement dans l’enceinte du commissariat, marquant l’engagement des autorités à promouvoir la protection de l’environnement. Signalons que cette sortie du DGPN a aussi été un moment de communion avec les communautés par ailleurs, très reconnaissantes de l’honneur qui leur a été fait à travers cette offre de sécurité qui vient à point nommé. Il est à noter qu’en marge de la cérémonie d’inauguration, le DGPN a effectué une visite sur le chantier de construction du mur de la clôture du commissariat de police de district de Garango et a exprimé sa reconnaissance à toutes les personnes de bonne volonté ayant apporté leur contribution à sa réalisation. La Police nationale, une force publique au service des citoyens !

Police nationale