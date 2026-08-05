L’institution d’une immersion patriotique obligatoire pour les étudiants en Licence et en Master marque un tournant majeur dans la formation universitaire. Cette initiative vise à renforcer le civisme et l’engagement patriotique chez les futurs cadres du pays. Durant leur immersion, les étudiants seront amenés à participer à des activités de service communautaire, de sensibilisation aux valeurs républicaines et de défense des intérêts nationaux. Loin d’être une simple obligation, ce programme constitue un levier stratégique pour forger des consciences patriotiques solides et éveiller le sens de responsabilité face aux défis actuels. Les universités s’engagent ainsi à former des citoyens conscients, disciplinés et résolument dévoués au développement harmonieux et souverain de la Nation.

Emmanuella YAMEOGO (Stagiaire)