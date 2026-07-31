Marketing et intelligence artificielle: des experts agréés sensibilisés aux défis de la nouvelle technologie

L’Agence de promotion de l’expertise nationale a organisé un atelier d’information et de sensibilisation des experts agréés aux enjeux du Marketing des prestations intellectuelles et de l’intelligence artificielle, le jeudi 30 juillet 2026, à Ouagadougou.

Dans un monde où l’évolution technologique est constante, l’intelligence artificielle s’impose comme un outil central. Il faut la maitriser afin d’en tirer le maximum de profit et ce, de façon responsable, tout en évitant les dérives qui pourraient en découler. Dans cet objectif, l’Agence de promotion de l’expertise nationale (APEN) a tenu un atelier d’information et de sensibilisation à l’endroit des experts agréés sur les enjeux du marketing des prestations intellectuelles et de l’intelligence artificielle, jeudi 30 juillet 2026, à Ouagadougou.

Divers modules ont été revisités au cours dudit atelier. Selon le formateur et directeur du marketing et de l’appui conseil à la Maison de l’entreprise du Burkina Faso, Ismaël Tannamda Sawadogo, il a été question de revisiter tout ce qu’il y a comme spécificités des services, comment vendre son expertise et ses prestations intellectuelles.

Cela, dans le but de tenir ses promesses, satisfaire son marché, tout en faisant du profit. Quant au conseiller en ingénierie informatique et formateur, Lamoussa Daouda Sorgho, il a laissé entendre que cette rencontre est une opportunité de s’entretenir avec les pairs autour des questions d’actualité à savoir : les technologies et l’intelligence artificielle. Pour lui, elle a été l’occasion d’évoquer les fondamentaux, mais, surtout de démystifier l’intelligence artificielle vis-à-vis des prestataires de services intellectuels.

Par ailleurs, il a exhorté les participants à avoir de l’engouement et une certaine appétence, à faire usage de cette technologie dans les productions intellectuelles qu’ils sont appelés à réaliser dans leurs prestations. La cérémonie a été présidée par la secrétaire exécutive de l’ APEN, Sylvie H. Meda. Elle a salué le partage d’expériences sur le marketing des services de prestations intellectuelles et l’utilisation de l’intelligence artificielle. « Cette session ambitionne d’accroître la compétitivité de nos prestations intellectuelles aux plans national et international », a-t-elle indiqué.

Evariste YODA

Aude Frederique ROUAMBA (Stagiaire)