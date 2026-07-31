Promotion du tourisme interne : des journalistes découvrent le patrimoine culturel des Koulsé

L’association des journalistes des Koulsé, avec l’appui financier du ministère en charge de la culture et du tourisme, a organisé, le 23 juillet 2026 à Kaya, un atelier d’information sur les potentialités culturelles et touristiques de la région, suivi d’une incursion sur le musée des fourneaux africains de l’association culturelle Passaté et le musée communal de Kaya.

Les professionnels des médias des Koulsé veulent promouvoir le tourisme interne et le patrimoine artistique, culturel et touristique de la région. De ce fait, l’Association des journalistes des Koulsé (AJK) a organisé, le jeudi 23 juillet 2026 à Kaya, une immersion sur le site des hauts fourneaux de l’association culturelle passaté et le musée communal de Kaya. Avant cette sortie-découverte de la richesse culturelle, les historiens des temps présents ont d’abord bénéficié d’une communication sur les potentialités touristiques et culturelles des Koulsé animée par Vincent Ouédraogo, agent à la direction régionale de la Communication, de la Culture des Arts et du tourisme des Koulsé (DRCCAT-KLS).

A l’entendre, la région dispose de 64 sites inventoriés et documentés, 48 sites culturels, 2 naturels et 14 mixtes dont le site de métallurgie ancienne du fer de Tiwèga inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO le 5 juillet 2019. A l’issue des échanges sur les potentialités culturelles et touristiques, les journalistes ont visité le musée des fourneaux africains de l’Association culturelle Passaté (ACP) et le musée communal de Kaya possédant une richesse culturelle majoritairement méconnue par la population burkinabè.

Pour le coordonnateur de l’AJK, Emil Segda, cette initiative vise à promouvoir le tourisme interne et des valeurs culturelles positives, parce que beaucoup de journalistes de la région ne connaissent pas les potentialités culturelles et touristiques de la région hormis les fourneaux de Tiwèga et de l’ACP ainsi que le musée communal de Kaya. L’objectif, selon lui, vise à réorienter les productions des journalistes en matière de promotion du patrimoine culturel et touristique. Camarade Segda a fait savoir que les hommes de médias doivent créer plus de visibilité des sites touristiques nationaux dans ce contexte de crise sécuritaire où les touristes internationaux ont tourné le dos au Burkina Faso.

Cette incursion a été soutenue financièrement par le ministère en charge de la communication dans le cadre de la promotion du tourisme interne. Une initiative saluée par les guides des sites visités. Pour le guide touristique des fourneaux africains de l’PCA, Roger Bamogo, recevoir une visite des journalistes pour découvrir le patrimoine culturel des forgerons apportera plus de visibilité au site en plus des visites régulières des élèves et étudiants en sortie d’études sur l’extraction du fer à travers la forge. En termes de doléances, il a sollicité auprès des plus hautes autorités des moyens conséquents pour plus de protection des fourneaux contre les intempéries (pluie, vent, etc.).

Même son de cloche pour le guide du musée communal de Kaya, Vincent Ouédraogo, qui trouve cette initiative une aubaine pour plus d’attraction des visiteurs sur ces sites longtemps méconnus des populations. « Actuellement, on est dans la saison du grand tourisme, et avoir des journalistes qui ont pris l’initiative de faire la promotion du tourisme interne, de venir visiter le musée est une bonne chose. Cela va contribuer à faire la visibilité de notre patrimoine, et notamment le musée communal de Kaya », s’est réjoui camarade Ouédraogo. C’est pourquoi, il a traduit toute sa reconnaissance à de l’AJK.

Emil SEGDA

Segda9emil@gmail.com

Ayouba OUEDRAOGO (Collaborateur)