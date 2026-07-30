Transplantation rénale au Burkina : une délégation gouvernementale salue les efforts du CHU de Tengandogo

Une délégation gouvernementale, conduite par le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou et celui chargé de la Recherche, Adjima Thombiano, est allée encourager et féliciter les équipes engagées dans la troisième campagne de transplantation rénale au centre hospitalier universitaire de Tengandogo, mercredi 29 juillet 2026, à Ouagadougou.

L’ambition du gouvernement qui vise la souveraineté sanitaire du Burkina est en bonne voie pour se concrétiser. Après l’implémentation à succès de plusieurs types d’interventions complexes, la transplantation rénale est une réalité au Burkina. En effet, dans le cadre de la troisième campagne de transplantation rénale au centre hospitalier universitaire de Tengandogo, une délégation gouvernementale conduite par les ministres de la Santé, Robert Lucien Kargougou et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Adjima Thombiano, est allée encourager et féliciter les équipes engagées, le mercredi 29 juillet 2026, à Ouagadougou.

La transplantation au Burkina Faso permet, entre autres, d’éviter les coûteuses évacuations sanitaires à l’étranger, de réduire les dépenses médicales et faciliter le suivi postopératoire. A l’issue de la visite, Adjima Thombiano a traduit la reconnaissance du gouvernement à l’endroit de l’équipe et l’ensemble des acteurs qui ont apporté leur concours à la réussite de ces prouesses. « Nous avons constaté l’effectivité de cette session de transplantation rénale, qui montre une véritable prouesse, non seulement des équipes, mais du système de santé dans son ensemble.

Cela vient consolider la vision du gouvernement : faire bénéficier les populations de soins de santé avec des équipes endogènes », a salué le ministre chargé de la Récherche. Il a, en outre, soutenu qu’ils ont trouvé des équipes très engagées qui mettent du cœur à la tâche et des malades qui recouvrent parfaitement leur santé, ce qui témoigne de la réussite de l’intervention. « Nous repartons très satisfaits et confiants, surtout que nous avons une expertise de haute facture au Burkina pour prendre en charge de telles opérations », a-t-il assuré.

Le donneur D. T. du patient qui a reçu la transplantation a avoué avoir eu de la peine à voir souffrir son frère consanguin. C’est pourquoi il a volontairement décidé de lui céder un rein. « Aujourd’hui, grâce au ministère de la Santé, à travers cette campagne, mon frère va recouvrer sa santé», a-t-il ajouté. Pour lui, la réussite de cette opération est la preuve concrète de la réalisation de la vision révolutionnaire du gouvernement dans plusieurs domaines, notamment la santé.

Emmanuel BICABA

Assani TIENDREBEOGO (Stagiaire)