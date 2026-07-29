1re légion de gendarmerie: le lieutenant-colonel Modeste Wend-Bala Gyengani prend les commandes

Le chef d’Etat-major de la gendarmerie nationale, le colonel Issa Yaguibou, a officiellement installé, mardi 28 juillet 2026 à Kaya, le nouveau commandant de la 1re légion de gendarmerie, le lieutenant-colonel Modeste Wend-Bala Gyengani.

Nommé par décret présidentiel n°2026-0718/PF-MGDP du 19 juin 2026 portant nomination d’officiers des Forces armées nationales (FAN), le lieutenant-colonel, Modeste Wend-Bala Gyengani a été installé officiellement dans ses fonctions de commandant de la 1re légion de gendarmerie, mardi 28 juillet 2026 à Kaya, par le chef d’Etat-major de la Gendarmerie national, le colonel Issa Yaguibou. La 1re légion de gendarmerie s’étend sur les régions des Koulsé et de Yaadga, d’une superficie de 36036 km2.

Le lieutenant-colonel Gyengani était précédemment officier de liaison des forces de sécurité intérieure à l’Etat-major intégré de la force unifiée de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) à Niamey au Niger de septembre 2025 à avril 2026. Il fut aussi commandant de groupement à Kaya, en octobre 2016 et à Ouahigouya en février 2018. Il remplace à ce poste le colonel Théophile Tago qui a dirigé la première légion de gendarmerie d’août 2022 à juillet 2026. Le colonel Tago est appelé à commander la 3e légion de gendarmerie.

Après la présentation du drapeau national, le nouveau commandant a traduit toute sa reconnaissance au chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré et à sa hiérarchie militaire, le camarade chef d’Etat-major de la gendarmerie, le colonel Issa Yaguibou pour la confiance placée en sa modeste personne. « Je prends avec humilité le privilège de cette fonction, mais mesure la lourdeur du challenge à relever, à un moment où la défense de la souveraineté nationale est un sacerdoce pour tout Burkinabè et de surcroît pour les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui ont la lourde tâche régalienne d’assurer la sécurité des Burkinabè et de leurs biens et cela jusqu’au sacrifice suprême », a indiqué le lieutenant-colonel Gyengani.

Il a estimé que, malgré les progrès considérables, à la lumière du taux d’occupation en termes de reconquête du territoire (74,53%), les défis restent immenses, en ce sens qu’aucun centimètre carré du territoire ne doit être cédé aux forces du mal. « Les attentes des populations des Koulsé et de Yaadga sur le plan sécuritaire sont grandes et nous devons répondre présents. C’est pourquoi, je place mon commandement sous le signe de la loyauté et du commandement de proximité, tout en prenant l’engagement, mes hommes et moi, de demeurer auprès des FDS sœurs des deux régions, dans tous les combats qu’implique la reconquête du territoire », a promis le lieutenant-colonel Modeste Wend-Bala Gyengani. De ce fait, il a sollicité l’accompagnement et les bénédictions des corps constitués, des autorités administratives, coutumières et religieuses pour réussir sa mission.

Emil SEGDA

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