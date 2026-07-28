Immersion patriotique obligatoire dans le Guiriko: Plus de 1 000 bacheliers à l’école du civisme et du patriotisme

Le secrétaire général de la région du Guiriko, Souleymane Nakanabo, représentant le gouverneur, a lancé, le mardi 28 juillet 2026, la deuxième édition de l’immersion patriotique obligatoire pour les nouveaux bacheliers de la région à Bobo-Dioulasso. Cette nouvelle promotion regroupe plus de 1 000 jeunes diplômés prêts à s’imprégner des valeurs de la révolution progressiste et populaire (RPP).

Dans la continuité de l’initiative visant à forger une jeunesse engagée, les autorités burkinabè ont reconduit l’immersion patriotique obligatoire pour les bacheliers de la session 2026. Pour la région du Guiriko, le top départ a été donné au Lycée Municipal Vinama Tiémounou Djibril de Bobo-Dioulasso par le secrétaire général de la région Souleymane Nakanabo, le mardi 28 juillet 2026. Ce rassemblement marque le début d’une période de formation intense destinée à transformer ces jeunes en « Burkinabés de type nouveau ».

Pour cette deuxième édition, la région du Guiriko a enregistré plus de 1000 bacheliers. Selon les responsables éducatives, les inscriptions se poursuivent et de nouveaux candidats continuent de s’enregistrer.

Au cours de cette cérémonie de lancement, les appelés ont prêté une oreille attentive au message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Dans son discours, le chef de l’État a souligné la nécessité de cette initiation pour affronter la vie active dans le contexte de la révolution progressiste et populaire (RPP). Il a exhorté les jeunes à comprendre l’histoire et la géopolitique du pays pour mieux saisir les enjeux de la guerre actuelle et ne pas céder à la manipulation ou à la désinformation impérialiste. « Nous avons besoin d’aller vite avec des citoyens d’un nouveau type, très disciplinés, engagés, patriotes jusqu’au sacrifice suprême », a martelé le capitaine Traoré. Il a également insisté sur l’importance de l’humilité et du partage au sein de cette « école de la vie ».

Après avoir invité l’assemblée à écouter attentivement le message du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, Souleymane Nakanabo a exhorté les bacheliers à ne pas se contenter d’une écoute passive. « Prenez chaque mot, faites-en une action, un comportement », a-t-il lancé à la deuxième cuvée des immergés de la région. Il a précisé que cette immersion n’est en rien une punition, mais une opportunité de cultiver l’amour de la patrie et l’intégrité. « Nous avons bon espoir que d’ici la fin de l’immersion, nous aurons affaire à de vrais Burkinabés, des hommes et des femmes intègres prêts à défendre la patrie », a-t-il déclaré. Le secrétaire général a invité ces nouveaux bacheliers à devenir des relais d’information. Il les a conseillés de répandre les enseignements reçus auprès de leurs pairs qui n’ont pas eu la chance de participer à cette session. « Le patriotisme appris durant ces semaines ne doit pas rester confiné dans les centres de formation », a indiqué Souleymane Nakanabo.

Pour l’occasion les immergés de la première édition étaient aux côtés de leurs camarades pour les encourager à entamer cette immersion avec sérénité. Ils ont procédé à des démonstrations qu’ils ont appris au cours de leur passage à cette formation de quoi galvanisé les nouveaux bacheliers.

Noufou NEBIE

Bénèdicte Eudoscie TOE

(Stagiaire)