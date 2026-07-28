IV es championnats d’athlétisme U17 et U20 des cinq Nations : Le Burkina entend confirmer son leadership à domicile

La IV e édition des championnats d’athlétisme U17 et U20 des cinq nations

s’annonce particulièrement relevée, mais les Burkinabè se sont préparés en

conséquence afin de réaffirmer leur domination sur la compétition.

L’information ainsi que d’autres détails de l’événement ont été portés à la

connaissance des journalistes par les organisateurs lors d’une conférence de

presse le jeudi 23 juillet 2026 à Ouagadougou.

Ils seront environ 200 athlètes et encadreurs du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du

Ghana, du Togo et du Burkina Faso à se mesurer à la faveur des IV es championnats

d’athlétisme U17 et U20 des cinq nations. Prévus pour se tenir dans la capitale

burkinabè les 25 et 26 juillet 2026, l’événement va concerner 32 épreuves au total

soit 16 épreuves masculines et 16 épreuves féminines, a fait savoir le 1 er vice-

président de la fédération burkinabè d’athlétisme Missiri Sawadogo. Toutes les

épreuves en athlétisme sont prises en compte à l’exception du lancer de marteau et

de la perche.

Cette compétition se tient à une période charnière de l’année en ce

sens qu’elle constitue un tremplin pour la préparation des athlètes aux échéances

internationales majeures des catégories concernées, a souligné les conférenciers. Il

s’agit notamment des championnats du monde juniors des U20 à Eugène aux USA

prévus pour le mois d’août et les jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en octobre-

novembre. « Ce qui fait que tous les pays y compris le Burkina ont engagé leurs

meilleurs athlètes, certains venus de l’extérieur pour affiner leur préparation à ces

échéances », a précisé Missiri Sawadogo. Le Burkina Faso qui a toujours dominé la

compétition depuis son avènement en 2023 surtout dans les épreuves de haies et

les épreuves techniques (sauts) sera représenté par 34 athlètes et cinq encadreurs.

Ils seront menés par trois champions ou vice-champions d’Afrique de leurs

catégories. Ce sont Zalissa Zongo, championne d’Afrique sortante de la catégorie

U18 et championne de la région II récemment au Dakar avec des médailles dans les

épreuves de longueur, triple saut et 100 m haies. Alan Sawadogo le meilleur junior

au triple saut (plus de 16 m) et en longueur où il a obtenu la médaille d’or aux

championnats juniors à Dakar en début juillet. Le 3 e est Abdoul Rachid Traoré dont le

record national au triple est de 15,33 m et de 14’’58 pour les 110m haies.

Voro KORAHIRE