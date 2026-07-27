Sénégal : Kiiraay- Les Patriotes Républicains porté sur les fonts baptismaux

Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement lancé, samedi 25 juillet 2026 à Dakar, son nouveau parti politique baptisé « Kiiraay- Les Patriotes Républicains.

La rupture est désormais officielle entre Ousmane Sonko et le Président Bassirou Diomaye Faye. En effet, ce dernier a créé son parti politique baptisé « Kiiraay-Les Patriotes Républicains », présenté lors d’une assemblée générale constitutive, samedi 25 juillet 2026, à Dakar au Sénégal. La création de Kiiraay-Les Patriotes Républicains intervient dans un contexte de tensions persistantes entre le chef de l’Etat et son ancien allié, Ousmane Sonko, aujourd’hui Président de l’Assemblée nationale.

La création de ce nouveau parti intervient au terme d’un processus de restructuration engagé, en novembre 2025 sous la supervision d’Aminata Touré, chargée par le chef de l’Etat de fédérer ses soutiens au sein d’une formation politique unifiée. Bassirou Diomaye Faye a présenté Kiiraay-Les Patriotes Républicains comme un projet politique appelé à s’inscrire dans la durée, en s’appuyant sur des valeurs de pro-ximité, de patriotisme et de rassemblement. « Aujourd’hui, nous fondons une maison commune. Fonder, c’est semer une graine », a-t-il déclaré.

Evoquant son parcours personnel, le chef de l’Etat a rappelé ses origines rurales pour illustrer sa conception de l’engagement politique. Il a appelé ses partisans à pri-vilégier le travail de terrain plutôt que les polémiques. « Le temps est le plus honnête des juges. Chez nous, un paysan ne passe pas sa saison à maudire l’herbe folle… Me voici donc au champ », a lancé le président, estimant que Kiiraay constitue une « semence nouvelle » destinée à s’enraciner dans toutes les communes du Sénégal ainsi qu’au sein de la diaspora. Le lancement de cette formation politique marque un tournant dans l’organisation du camp présidentiel.

A son accession à la magistrature suprême, Bassirou Diomaye Faye avait quitté le poste de secrétaire général du PASTEF, afin de respecter le principe de séparation entre la fonction présidentielle et la direction d’un parti politique. Avec la création de Kiiraay-Les Patriotes Républicains, plusieurs ministres et responsables de la majorité, jusque-là membres de différentes formations politiques, sont désormais appelés à clarifier leur appartenance en rejoignant, de manière exclusive, la nouvelle structure. Selon les responsables de la nouvelle formation, un congrès national sera organisé à la fin de l’hivernage, afin de mettre en place les instances dirigeantes du parti.

Cette échéance sera précédée d’une tournée nationale destinée à mobiliser les militants dans l’ensemble des régions du pays et au sein de la diaspora. En décidant de lancer son propre parti, Bassirou Diomaye Faye franchit une nouvelle étape de son parcours politique et confirme son choix d’évoluer désormais sous une bannière distincte de celle du PASTEF. Par ailleurs, les tensions se poursuivent. L’Assemblée nationale, dirigée donc par Ousmane Sonko, a adopté fin juin un projet de loi visant à interdire au chef de l’Etat de diriger un parti politique ou une coalition de partis. Cependant, le Conseil constitutionnel a invalidé cette mesure moins de deux semaines plus tard. Ce qui a donc permis à Bassirou Diomaye Faye de bel et bien créer son parti.

Soumaïla BONKOUNGOU