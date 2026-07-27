Promotion du civisme: plus de 400 Etalons valident leur immersion patriotique

Le centre de formation et de production de Loumbila a abrité la cérémonie de sortie d’immersion patriotique de plusieurs centaines d’Etalons toutes disciplines confondues, le samedi 25 juillet 2026 en présence du ministre chargé des Sports.

Discours, remise d’attestation, démonstration d’art martial et défilé ont été les principales articulations de la cérémonie de démobilisation des Etalons toutes disciplines confondues appelés en immersion patriotique depuis le 12 juillet 2026. Le samedi 25 juillet soit après deux semaines de formation, ils étaient en tout 430 participants dont 338 athlètes et 92 encadreurs à être présentés au ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, parents et invités.

Les modules sur lesquels ils ont été instruits durant leur séjour au centre de formation et de production de Loumbila ont porté essentiellement sur l’éducation physique militaire et sportive, l’école du soldat, le secourisme, les symboles de l’Etat, l’histoire politique du Burkina Faso, la lutte contre l’extrémisme violent, la sécurité, le dopage, l’hygiène et la santé.

Au sortir de cette initiation, les bénéficiaires ont dit avoir eu droit à une expérience riche en enseignements qui a renforcé leur conviction que le développement du Burkina Faso repose sur l’engagement de tous ses fils et filles et que le sport constitue un puissant levier de cohésion nationale, de rayonnement international et de promotion des idéaux de la nation. « Nous prenons l’engagement de toujours combattre toute forme de résignation, de porter haut le drapeau national et de servir notre patrie avec discipline, intégrité et loyauté.

Désormais le maillot national représente pour nous plus qu’un équipement sportif. Il incarne l’honneur, la souveraineté et l’espérance de tout un peuple », a insisté leur délégué Issiaka Zangré. Un engagement salué par les formateurs qui, à travers le directeur général de l’Agence Faso Bolé, le colonel Haïdara Moctar Taboré les a invités à faire des valeurs qui leur ont été inculquées leur première source d’inspiration à chacune de leurs sorties.

« Que ces valeurs nourrissent votre courage dans l’effort, votre détermination dans l’adversité et votre humilité dans la victoire », a conseillé l’officier. Le ministre en charge des sports Annick Pikbougoum/ Zingué n’en attend pas moins des immergés. Elle a indiqué que face aux défis de notre temps, notre nation a choisi de se relever par ses propres forces, de défendre sa souveraineté et de bâtir son avenir autour des valeurs de patriotisme, de discipline, de sacrifice et d’engagement citoyen.

Cette marche interpelle chaque Burkinabè dans son domaine de compétence à apporter sa contribution, a-t-elle rappelé. Soulignant que le sport, facteur d’unité nationale, de cohésion sociale et de rayonnement international, occupe une place stratégique dans cette dynamique, elle a expliqué que la présente immersion voulue par le gouvernement s’inscrivait dans cette vision pour renforcer les capacités sportives des appelés mais également leur conscience citoyenne. « Cette immersion n’avait pas pour vocation de faire de vous des militaires mais de forger davantage votre caractère, de renforcer votre discipline, votre résilience, d’aiguiser votre sens du sacrifice, votre esprit d’équipe et de renforcer votre attachement aux valeurs de notre république », leur a-t-elle dit.

Voro KORAHIRE