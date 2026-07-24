USSUBF 2026 : les phases finales des Universités et Grandes Écoles lancées à Bobo-Dioulasso

Les phases finales des compétitions de l’Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF), section Universités et Grandes Écoles, ont été officiellement lancées, vendredi 24 juillet 2026, à Bobo-Dioulasso. La cérémonie d’ouverture, marquée par le coup d’envoi des épreuves de football sur le terrain annexe du stade Général-Aboubacar-Sangoulé-Lamizana, a été présidée par le directeur régional des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi du Guiriko, Seydou Kaboré, représentant le gouverneur de la région. Cette édition réunit 26 universités issues des 12 régions du Burkina Faso autour de sept disciplines : football, volleyball, basketball, handball, lutte, judo et athlétisme. Selon le directeur des Sports scolaires et universitaires, Lédia Geoffroy Ouédraogo, ces compétitions visent notamment à détecter les jeunes talents susceptibles de renforcer les clubs et les équipes nationales. Les autorités ont invité les participants à privilégier le fair-play durant les compétitions.

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