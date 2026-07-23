Le dernier flambeau !

La voix du solitaire guerrier s’entend au loin dans la jungle

Toute la nuit, il a scandé le refus de l’honneur foulé au pied

Il crie sans se taire sa rage de voir sa meute soumise en cage

Depuis des lustres ses pères ont vendu les terres des pères

Il est seul, entouré de veules amis acquis à la cause perdue

Il est debout sur le piédestal de bois rempli de fourmis noires

Son zèle fait la fierté des siens sans ailes dans le creux du saut

Sans appui, il se lance sur le coup de tête qui décapite la bête

Mais il n’a pas peur de la mort qui aura tort de l’emporter

Dans les sillons fertiles de ses foulées fébriles germera le futur

Des murs de ses mains bâtis, résonnera l’écho de sa voix, hanté

Son héritage sera le seul gage de fierté à graver dans les cœurs

Cette nuit encore, il viendra crier dans le vide rempli de sourd

Le sommeil des vivants assoupis sera plus profond que la mort

Jusqu’à quand va-t-il tenir dans le froid de l’oubli qui abandonne ?

À quoi sert d’être le héros, si l’idéal porté est un mythe essoufflé ?

Il faut sauver la flamme qui danse dans le vent en narguant sa mort

Il faut défendre la cause des martyrs pour la dette de sang à payer

Seuls ceux qui se battront auront la vie sauve même s’ils tombent

Seuls ceux qui resteront dignes porteront l’éclat du dernier flambeau

Clément ZONGO

clmentzongo@yahoo.fr