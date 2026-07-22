Reconquête du territoire national: 520 nouveaux sous-officiers spécialistes pour relever les défis

Le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général Célestin Simporé, a présidé la cérémonie officielle de la sortie de la 14e promotion des élèves sous-officiers spécialistes de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (ENSOA), mercredi 22 juillet 2026, à Kamboinsin. Forte de 520 élèves, cette 14e promotion de spécialistes vient renforcer les rangs des forces armées nationales.

Les forces armées nationales du Burkina poursuivent le renforcement de leurs capacités en ressources humaines. En effet, l’Ecole nationale des sous-officiers d’active (ENSOA) vient d’injecter du « sang » neuf dans leur rang, au cours de la cérémonie officielle de sortie de la 14e promotion des élèves sous-officiers spécialistes de l’école, mercredi 22 juillet 2026, au sein du camp général Bila Zagré, à Kamboinsin.

Le cérémonial militaire, marquant la fin de cette formation a été présidé par le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général Célestin Simporé. C’était en présence du chef d’Etat-major général des armées, le général Moussa Diallo, le chef d’Etat-major de l’armée de terre, le colonel Hamed Hermann Rouamba et bien d’autres invités. Ils sont 520 élèves sous-officiers spécialistes dont 125 femmes de cette 14e promotion prêts à servir la Nation, avec pour nom de baptême : « Sergent-chef Tilado Kaboré ».

Selon la hiérarchie militaire, les nouveaux sortants auront pour mission de soutenir les unités combattantes déjà propulsées sur les théâtres des opérations dans le cadre de la reconquête du territoire national. En effet, après sept mois de formation, ces nouveaux combattants spécialistes dans 43 domaines ont acquis les rudiments nécessaires pour renforcer l’outil de défense et soutenir les unités engagées dans la reconquête du territoire national. Pour le ministre de la Guerre et de la Défense patriotique, le général Célestin Simporé, ces spécialistes vont renforcer les capacités opérationnelles des forces armées nationales qui continuent dans son ascension.

Faire triompher les idéaux de la RPP

« Ces spécialistes, de tous genres, vont être très utiles dans l’appui des forces engagées dans le combat pour renforcer les capa- cités opérationnelles de l’armée », a-t-il dit. Il a ajouté que cette dynamique s’inscrit en droite ligne avec les orientations données par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chef suprême des forces armées, dont l’objectif est de faire de l’armée burkinabè, l’une des forces armées les plus opérationnelles et la plus performante de la sous-région.

La sortie de cette promotion constitue donc une nouvelle étape dans la dynamique impulsée par les plus hautes autorités, sous le leadership du chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, en vue de renforcer le professionnalisme des forces armées nationales à travers des formations adaptées aux défis sécuritaires actuels. Devant toute la hiérarchie militaire, les nouveaux promus ont pris l’engagement de défendre la Nation où besoin sera.

Au nom de ses camarades, le délégué de la promotion, Augustin Dibloni Sansan, a en effet, indiqué qu’à l’issue des 7 mois d’intense formation, la 14e promotion a pu mesurer les sacrifices consentis par leurs devanciers pour faire triompher les idéaux de la Révolution populaire et progressiste. « Nous sommes disposés à soutenir nos frères d’armes à travers nos diverses spécialités. Nous serons des artisans dévoués pour la paix en appuyant sans relâche la chaine de commandement », a souligné le délégué de la promotion. La cérémonie de sortie qui a mobilisé de nombreux invités a pris fin par un défilé.

Soumaïla BONKOUNGOU