Révolution progressiste populaire : le ministre de la santé, Robert offre le Manifeste de la RPP à son homologue togolais

En marge de la cérémonie de lancement de la campagne conjointe de lutte contre le paludisme à Cinkansé, le camarade ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a remis à son homologue togolais, Jean-Marie Koffi Ewonoulé TESSI, des présents à forte portée symbolique.

Il s’agit notamment du Manifeste de la Révolution et de l’ouvrage « Le capitaine Ibrahim Traoré-De l’avènement du MPSR II à la révolution populaire et progressiste ». Un arc et son carquois, ainsi qu’un chapeau de Saponé, ont également été offerts au ministre togolais. A travers ce geste de courtoisie, le ministre burkinabè a souhaité partager des ouvrages qui mettent en lumière les valeurs de patriotisme, de souveraineté et d’engagement portées par le Burkina Faso sous le leadership du camarade Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Cette remise de présents traduit également l’excellence des relations d’amitié et de coopération entre le Burkina Faso et le Togo, engagés dans une dynamique commune pour renforcer la santé des populations vivant de part et d’autre de la frontière. Le ministre togolais de la Santé n’a pas caché sa joie en recevant ces présents. Il a exprimé une satisfaction particulière pour les deux ouvrages, confiant qu’il souhaitait depuis longtemps les obtenir afin de mieux comprendre et s’imprégner de la Révolution populaire et progressiste engagée au Burkina Faso.

DCRP /MS