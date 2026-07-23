IVes championnats d’athlétisme U18 et U20 des cinq nations : le Burkina entend confirmer son leadership à domicile

La IVe édition des championnats d’athlétisme U18 et U20 des cinq nations s’annonce particulièrement relevée, mais les Burkinabè se sont préparés en conséquence afin de réaffirmer leur domination sur la compétition. L’information ainsi que d’autres détails de l’événement ont été portés à la connaissance des journalistes par les organisateurs lors d’une conférence de presse, le jeudi 23 juillet 2026, à Ouagadougou.

Ils seront environ 200 athlètes et encadreurs du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo et du Burkina Faso à se mesurer à la faveur des IVes championnats d’athlétisme U18 et U20 des cinq nations. Prévus pour se tenir dans la capitale burkinabè les 25 et 26 juillet 2026, l’événement va concerner 32 épreuves au total soit 16 épreuves masculines et 16 épreuves féminines, a fait savoir le 1er vice-président de la fédération burkinabè d’athlétisme Missiri Sawadogo.

Toutes les épreuves en athlétisme sont prises en compte à l’exception du lancer de marteau et de la perche. Cette compétition se tient à une période charnière de l’année en ce sens qu’elle constitue un tremplin pour la préparation des athlètes aux échéances internationales majeures des catégories concernées, a souligné les conférenciers. Il s’agit notamment des championnats du monde juniors des U20 à Eugène aux USA prévus pour le mois d’août et les jeux olympiques de la jeunesse à Dakar en octobre-novembre.

« Ce qui fait que tous les pays y compris le Burkina ont engagé leurs meilleurs athlètes, certains venus de l’extérieur pour affiner leur préparation à ces échéances », a précisé Missiri Sawadogo. Le Burkina Faso qui a toujours dominé la compétition depuis son avènement en 2023, surtout dans les épreuves de haies et les épreuves techniques (sauts), sera représenté par 34 athlètes et cinq encadreurs. Ils seront menés par trois champions ou vice-champions d’Afrique de leurs catégories.

Ce sont Zalissa Zongo, championne d’Afrique sortie de la catégorie U18 et championne de la région II récemment à Dakar avec des médailles dans les épreuves de longueur, triple saut et 100 m haies. Alan Sawadogo le meilleur junior au triple saut (plus de 16 m) et en longueur où il a obtenu la médaille d’or aux championnats juniors à Dakar en début juillet. Le 3e est Abdoul Rachid Traoré dont le record national au triple est de 15,33 m et de 14’’58 pour les 110m haies.

Voro KORAHIRE