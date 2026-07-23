Passeport biométrique : le Premier ministre nigérien Zéine s’enrôle

Le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zéine, a procédé, hier jeudi 23 juillet 2026 à son cabinet, à son enrôlement pour l’obtention du passeport biométrique nigérien de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

A cette occasion, le Premier ministre a reçu toutes les explications relatives au nouveau passeport biométrique ainsi qu’aux deux nouveaux types de passeports, destinés respectivement au Hadj et aux réfugiés, et sur les éléments de sécurité de nouvelle génération intégrés à ces documents. L’enrôlement s’effectue en plusieurs étapes notamment la prise de la photographie, l’enregistrement de la signature, ainsi que la prise des empreintes digitales des deux mains. Après avoir eu les explications sur les passeports et le dispositif de sécurité, le Premier ministre a indiqué avoir « suivi avec attention 5 types de passeports qui permettent à notre pays de se mettre au même niveau que tous les autres ». « Je crois que tel que cela a été expliqué, toutes les précautions et mesures prises permettent d’annihiler les tentatives de fraude », a fait savoir le Premier ministre, soulignant que « le comité fait normalement son boulot, et très rapidement, il faudra que cela soit mis à la disposition de l’ensemble des nigériens ». Notons que cette cérémonie s’est déroulée en présence du commissaire divisionnaire Abdoulaye Maman de la direction de la surveillance du Territoire et du commissaire de police Abdou Ibrahim du ministère de l’Intérieur et président du comité de suivi du projet carte et passeport biométriques AES.

Agence nigérienne de presse