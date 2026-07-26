Région autonome ouïgoure du Xinjiang : La fierté de la diversité chinoise

Dans le cadre du programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC), les participants africains francophones ont visité la Région autonome ouïgoure du Xinjiang du 20 au 24 juillet 2026.

La Région autonome ouïgoure du Xinjiang est la région provinciale la plus vaste de la République populaire de Chine et celle qui partage des frontières terrestres avec le plus grand nombre de pays. Située dans le nord-ouest de la Chine, elle couvre une superficie totale de 1,66 million de kilomètres carrés et compte 26,39 millions d’habitants. En 2025, son produit régional brut s’est élevé à 2 146,214 milliards de yuans, soit environ 316,633 milliards de dollars américains, en hausse de 5,5 % sur un an. Du 20 au 24 juillet 2026, les journalistes africains francophones participant au programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC) ont pris plaisir à visiter cette région multi-ethnique.

Sur place, nous avons découvert une terre où cohabitent plusieurs ethnies, où se rencontrent différentes cultures et où coexistent plusieurs religions. Étape importante de l’ancienne Route de la soie, elle a toujours constitué un grand passage pour les échanges entre les civilisations orientales et occidentales. Aujourd’hui, en tant que corridor stratégique eurasiatique et tête de pont de l’ouverture de la Chine vers l’ouest, base nationale de sécurité énergétique et de ressources, ainsi que grand fournisseur de produits agricoles et d’élevage de qualité, le Xinjiang occupe une place particulièrement importante dans le développement général du pays.

Depuis le XVIIIe Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), le président Xi Jinping accorde une grande importance au travail concernant le Xinjiang. Il a défini la stratégie du Parti pour la gouvernance du Xinjiang dans la nouvelle ère, sous l’impulsion de laquelle les différents secteurs de la région ont connu des réalisations historiques et des transformations profondes.

Lors de notre voayge, nous avons pu constater que le Xinjiang traverse aujourd’hui la meilleure période de son développement, celle où les changements sont les plus considérables et où les populations de toutes les ethnies bénéficient des avancées les plus importantes.

À l’heure actuelle, la situation sociale générale demeure stable, la conscience de la communauté de la nation chinoise est profondément enracinée, la dynamique de développement est forte, le bien-être de la population continue de s’améliorer et la porte de l’ouverture s’élargit sans cesse. Au nord comme au sud des monts Tianshan règne une atmosphère de stabilité, d’harmonie et de développement vigoureux.

Urumqi, le « beau pâturage » du Xinjiang

La ville d’Urumqi, capitale de la région a été la première ville à accueillir les journalistes africains. Urumqi signifie « beau pâturage » en ancien mongol dzoungar. Elle administre actuellement 7 districts et 1 comté, et abrite trois zones de développement de niveau national (la zone de développement économique et technologique d’Urumqi, la zone de développement industriel de haute technologie d’Urumqi et la zone de développement économique et technologique de Ganquanbao) ainsi qu’une zone franche logistique globale. Elle couvre une superficie totale de 13 800 kilomètres carrés, avec une zone bâtie de 545,1 kilomètres carrés. Sa population permanente s’élève à 4,085 millions d’habitants, répartis en 56 groupes ethniques, ce qui en fait la plus grande ville dans un rayon de 1 500 kilomètres.

En novembre 2023, le Conseil des Affaires de l’État a approuvé la création de la Zone pilote de libre-échange de Chine (Xinjiang), la première de ce type dans la région frontalière du nord-ouest de la Chine. Sa zone de mise en œuvre couvre 179,66 kilomètres carrés, dont 134,6 kilomètres carrés pour la zone d’Urumqi. Ces dernières années, Urumqi a successivement reçu les titres de Ville civile nationale, Ville modèle nationale pour l’unité et le progrès ethniques, Ville-jardin nationale, Ville touristique d’excellence de Chine et top 10 des villes touristiques de glace et de neige de Chine.

La visite du Grand bazar international du Xinjiang a constitué une étape très appréciée par les journalistes lors de leur passage à Urumqi. Nous avons pris plaisir à marcher à travers son architecture caractéristique inspirée des anciens marchés de la Route de la soie, à découvrir ses coutumes folkloriques, sa gastronomie locale, ainsi que les activités de restauration et de divertissement qui y sont menées.

Plus qu’un marché, une vitrine

Achevé le 26 juin 2003, il est le plus grand bazar du monde, couvrant une superficie de 39 888 mètres carrés pour une surface de construction totale de 100 000 mètres carrés. Le site reçoit de nombreux visiteurs venant de la Chine et de l’étranger. Lors de notre visite, nous avons constaté à quel point ce site est prisé. Sur place, difficile de se frayer un chemin parmi les milliers de visiteurs. Notre guide nous recommande de suivre attentivement le groupe au risque de nous perdre. Au regard du nombre de visiteurs, le Grand Bazar constitue à n’en point douter l’un des sites emblématiques de la région.

L’industrie touristique du Grand Bazar possède une grande valeur de développement et de vastes perspectives. Surnommé la « fenêtre du Xinjiang » et la « fenêtre de l’Asie », il sert de centre de rassemblement et d’exposition pour les produits touristiques du Xinjiang. Ce site met en valeur l’esprit humain de l’unité ethnique, de l’unité nationale et de l’effort pionnier le long de la Route de la Soie, ainsi qu’une inclusivité large et bienveillante.

Lors de notre visite au Grand Bazar, nous avons pu ressentir la chaleur des habitants de la ville. Très contents de voir des africains visiter leur ville, ils ont sollicité de nombreuses photos auprès de nous tout en nous souhaitant la bienvenue dans leur ville.

Quel peuple chaleureux! Et que dire de l’accueil qui nous a été réservé par les autorités locales? Un accueil chaleureux marqué par des échanges conviviaux et des repas communs autour de mets issus de la gastronomie locale. Pour le moins qu’on puisse dire, la visite de la Région autonome ouïgoure du Xinjiang restera parmi les plus beaux souvenirs de notre séjour en Chine.

Nadège YAMEOGO