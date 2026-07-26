Région autonome ouïghoure du Xinjiang :Des journalistes africains échangent avec des responsables du Corps de production et de construction

Dans le cadre du programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC), les journalistes africains francophones ont séjourné dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang du 20 au 24 juillet 2026. Dès leur arrivée, ils ont eu des échanges avec des responsables du Corps de production et de construction (XPCC) du Xinjiang.

Après la ville de Tianjin, la région autonome du Xizang et la province de Hebei, c’est la région autonome ouïghoure du Xinjiang qui a accueilli les journalistes africains francophones participant au programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine. Venus pour un séjour de cinq jours, ils ont d’abord eu des échanges avec des responsables du Corps de production et de construction (XPCC) du Xinjiang avant le début officiel des visites. Lors de cette rencontre, une présentation du Corps a été faite afin de leurs permettre d’avoir un aperçu le XPCC.

Dans sa présentation, Huang Xiaohu, Directeur adjoint du Bureau des affaires étrangères du Corps a noté que c’est en octobre 1954 que le Gouvernement populaire central de la République populaire de Chine a décidé de créer au Xinjiang le Corps de production et de construction, ouvrant ainsi un nouveau chapitre de la mise en valeur agricole et de la défense des frontières dans la Chine nouvelle. De ce qu’il a dit, le Corps constitue une composante importante de la Région autonome ouïgoure du Xinjiang et administre de manière autonome ses affaires administratives et judiciaires internes. Il comprend actuellement 14 divisions et 13 villes, sur un territoire d’environ 70 000 kilomètres carrés. Depuis sa création il y a plus de soixante-dix ans, plusieurs générations de membres du Corps se sont établies aux abords des déserts et dans les zones frontalières.

Aux côtés des populations de toutes les ethnies du Xinjiang, elles ont transformé d’immenses étendues désertiques et rocailleuses en oasis écologiques, développé une agriculture moderne parmi les plus avancées du pays et édifié les bases de l’industrie moderne du Xinjiang. Elles ont ainsi apporté une contribution indélébile au développement du Xinjiang, au renforcement de l’unité entre les ethnies, au maintien de la stabilité sociale et à la consolidation de la défense des frontières nationales.

Selon Huang Xiaohu, le Xinjiang bénéficie d’une haute attention de la part des autorités chinoises. Depuis le XVIIIe Congrès national du Parti communiste chinois, le président Xi Jinping s’est rendu à quatre reprises au Xinjiang pour y effectuer des visites d’inspection. Il a défini les grandes orientations et indiqué la voie à suivre pour le développement du Xinjiang et du Corps. Sous sa haute sollicitude, le Corps s’acquitte fidèlement des responsabilités et des missions que l’État lui a confiées, et a obtenu des réalisations historiques dans tous les domaines. Tout d’abord, le XPCC constitue un pôle d’innovation de l’agriculture moderne.

Des informations recueillies auprès des responsables du XPCC, l’agriculture est le secteur fondamental et l’un des principaux atouts du Corps. Celui-ci constitue en Chine une base pilote pour l’irrigation économe en eau, une base de démonstration et de diffusion de la mécanisation agricole, une base pilote d’agriculture moderne et une importante base de production de coton commercial. Ces dernières années, afin de contribuer à la création d’une grande base nationale d’approvisionnement en produits agricoles et d’élevage de qualité, le Corps a poursuivi de manière globale la modernisation de son agriculture. Son taux global de mécanisation agricole atteint 95,7 %. Il a mis au point des technologies essentielles d’irrigation économe en eau, telles que l’irrigation goutte à goutte sous film plastique et l’intégration de l’irrigation et de la fertilisation, désormais diffusées dans 18 pays et régions.

Une base stratégique d’énergie verte

Le rendement moyen par mu et la qualité du blé, du maïs et d’autres cultures se situent parmi les meilleurs au monde. Le Corps produit un tiers du coton chinois et assure un quart du volume mondial de transformation de tomates.

Deuxièmement, le corps constitue une base stratégique d’énergie verte. S’appuyant sur l’abondance de ses ressources en énergies nouvelles et sur les avantages de son réseau électrique indépendant, le Corps participe activement à la construction des grandes bases nationales d’énergie éolienne et photovoltaïque ainsi qu’aux lignes destinées à acheminer l’électricité du Xinjiang vers le reste du pays. Il favorise l’intégration des énergies nouvelles avec les autres secteurs et leur développement qualitatif et rapide. Les énergies nouvelles représentent actuellement environ 50 % de la capacité électrique installée du Corps. Dans l’ensemble du Xinjiang, la capacité installée de l’éolien et du photovoltaïque a dépassé 100 millions de kilowatts et représente plus de la moitié de la capacité électrique totale. Au cours des trois prochaines années, le Xinjiang construira la plus grande base d’énergies nouvelles de Chine.

Le Corps est aussi un avant-poste de l’ouverture sur l’extérieur. Afin de faire du Xinjiang un corridor stratégique eurasiatique et une tête de pont de l’ouverture vers l’ouest, la construction de la zone centrale de l’initiative « la Ceinture et la Route » est menée à un rythme accéléré. Ürümqi est aujourd’hui l’un des cinq principaux centres chinois de regroupement et de distribution des trains de fret Chine-Europe. En 2025, 18 000 trains ont quitté le territoire chinois en passant par le Xinjiang. Chacune des trois zones de la Zone pilote de libre-échange de Chine (Xinjiang) comprend un secteur relevant du Corps. Celui-ci entretient des relations économiques et commerciales avec 211 pays et régions. En 2025, le montant total de ses importations et exportations a augmenté de 28,5 %, soit la plus forte progression de Chine. Des établissements d’enseignement supérieur tels que l’Université de Shihezi et l’Université du Tarim accueillent de nombreux étudiants étrangers originaires de plus de 40 pays.

Le Corps est enfin une terre où il fait bon vivre et travailler. Gardien écologique du magnifique Xinjiang, le Corps possède un environnement naturel remarquable et de riches ressources culturelles et touristiques, qui en font une destination très prisée en Chine. Ses villes se transforment de jour en jour ; ses ressources éducatives sont de qualité et réparties de manière équilibrée ; les services médicaux y sont efficaces et accessibles ; l’emploi y bénéficie de garanties solides et de qualité. Des résultats remarquables ont été obtenus dans tous les domaines. Les différentes ethnies y vivent comme les membres d’une même famille, et le sentiment de bonheur de la population ne cesse de croître. En 2023, le produit intérieur brut par habitant du Corps a dépassé pour la première fois 14 000 dollars américains. En 2025, le revenu disponible par habitant de ses résidents a dépassé 6 707 dollars. La vie de la population s’améliore constamment et l’avenir s’annonce radieux. Aujourd’hui, le Xinjiang et le Corps s’attachent aux objectifs et aux missions du XVe Plan quinquennal et avancent à grands pas sur la voie de la modernisation à la chinoise.

Nadège YAMEOGO