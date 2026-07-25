Séjour du Président du Faso dans le Nazinon: le Camarade Capitaine Ibrahim Traoré est arrivé à Pô

Le Président du Faso, Chef de l’État, Président de la Confédération des États du Sahel (AES), le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, est arrivé, ce samedi 25 juillet 2026, dans la ville de Pô, province du Nahouri, région du Nazinon.

‎Dans le chef-lieu de la province du Nahouri, le Président du Faso va présider cet après-midi la cérémonie officielle de sortie de la 25e promotion des Élèves-Officiers d’Active de l’Académie Militaire Georges-NAMOANO.

Ce matin, le Chef de l’État procèdera à la mise en eau du barrage de Pô Kapro, première infrastructure hydro-agricole d’envergure de la localité.

‎Direction de la communication de la Présidence du Faso