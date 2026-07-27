Des enfants assis à l’avant des motos, parfois même debout dans les bras du conducteur est devenu presque banal en circulation. Et pourtant, c’est une pratique qui les expose directement aux risques de la circulation. En cas de choc, ils sont les premiers impactés, sans aucune protection. Le danger ne se limite pas seulement aux deux roues. Dans les voitures, placer un enfant à l’avant est tout aussi risqué, l’airbag passager, conçu pour protéger un adulte, se déploie avec une force telle qu’il peut blesser gravement un enfant trop petit ou mal attaché. Vent, secousses, impacts : qu’il s’agisse de moto ou d’automobile, l’avant reste la zone la plus vulnérable pour les plus jeunes. Les spécialistes rappellent qu’en dessous de 1,35 m à 1,50 m, taille généralement atteinte vers 10 à 12 ans, un enfant devrait toujours être assis à l’arrière, correctement protégé. Les autorités et associations de sécurité routière doivent maintenir la veille pour protéger les enfants, les usagers les plus fragiles, une priorité absolue pour réduire les drames sur nos routes.

Aude Frederique ROUAMBA (Stagiaire)